Jennie Carignan promue cheffe d’état‑major de la Défense de l’armée canadienne

Val-des-Sources - Le 3 juillet dernier, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé la nomination prochaine de l’actuelle Chef, Conduite professionnelle et culture, Défense nationale, la lieutenante‑générale Jennie Carignan, au poste de cheffe d’état‑major de la Défense.

Diplômée du Collège militaire royal du Canada en génie et cumulant plus de 35 ans de carrière au sein des forces armées canadienne, la femme, mariée, mère de quatre enfants et originaire de Val-des-Sources, sera ainsi promue au grade de général.

Sa nomination viendra combler le départ à la retraite de l’actuel chef d’état‑major de la Défense, Wayne Eyre, lors d’une cérémonie officielle de passation de commandement qui aura lieu le 18 juillet 2024. Mme Jennie Carignan deviendra du même coup la toute première femme de l’histoire de notre pays à diriger les Forces armées canadiennes (FAC).

On peut lire dans les pages du site internet officiel du premier ministre du Canada, que le très honorable M. Justin Trudeau et le ministre de la Défense national Bill Blair ont tenue à féliciter Mme Carignan pour sa nomination.

« Je félicite la lieutenante‑générale Jennie Carignan pour sa nomination prochaine. Au fil de sa carrière, ses qualités de leadership exceptionnelles, son souci d’excellence et le dévouement avec lequel elle a servi notre pays ont constitué un atout considérable pour nos Forces armées. Je suis convaincu qu’en tant que nouvelle cheffe d’état‑major de la Défense, elle contribuera à rendre le Canada plus fort, plus sûr et mieux préparé à relever les défis mondiaux en matière de sécurité. » Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« La lieutenante-générale Jennie Carignan a servi le Canada avec grande distinction, tant au pays qu’à l’étranger. Tout au long de sa carrière, elle a fait preuve d’excellence dans le cadre d’opérations difficiles. Sa vaste expérience fait d’elle la personne idéale pour mener les Forces armées canadiennes à relever de nouveaux défis en matière de sécurité, et j’ai confiance en l’avenir de cette importante institution sous son leadership. J’adresse mes sincères félicitations à la lieutenante-générale Carignan pour sa nomination au poste de cheffe d’état-major de la Défense et me réjouis à l’idée de poursuivre notre collaboration. » L’hon. Bill Blair, ministre de la Défense nationale

Nommé par le gouverneur général, sur recommandation du premier ministre, rappelons que le chef d’état‑major de la Défense est responsable du contrôle et de l’administration des Forces armées canadiennes, ainsi que de la stratégie, des plans et des besoins militaires du pays.