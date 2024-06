Danville inaugure sa toute nouvelle Route bleue

Danville — Le mardi 4 juin dernier, la ville de Danville et ses partenaires avaient convié les médias au Camping des Pins, afin de lancer officiellement les activités de ce qui s’avère être la toute première Route bleue en Estrie et au Centre-du-Québec.

Le parcours rivière Nicolet sud-ouest est un tronçon navigable d’embarcation à pagaies de 22 km aller-retour reliant les villes de Danville et de Kingsey Falls.

Ce tronçon de classification débutant offrira également deux sites d’accès aux embarcations, afin de faciliter la mise à l’eau, le tout muni d’aménagements d’accueils, de stationnements, une signalisation de sécurité nautique, ainsi qu’une carte détaillant le parcours.

L’accès du Camping des Pins, qui est partenaire et agit à titre de sites de mise à l’eau, est gratuit pour les citoyens de Danville. L’endroit offrira aussi la location d’embarcations, de même que la possibilité d’utiliser le stationnement moyennant quelques frais.

« La Route bleue, c’est un “prêt-à-partir” pour le pagayeur qui se cherche une activité de pagaie en solo, en famille ou entre amis. Canot, kayak ou planche à pagaie, les utilisateurs pagayeront en toute sécurité sur des parcours certifiés et dotés d’une signalisation. Une cartographie interactive ainsi qu’une panoplie d’outils disponibles en ligne, qui leur permettront d’ailleurs de planifier leur sortie. »

« Grâce à la Route bleue, la Ville de Danville, Canot Kayak Québec, Eau Vive Québec, le Camping des Pins et la Ville de Kingsey Falls, souhaitent créer une expérience écotouristique enrichissante à l’aide de parcours pagayables sécuritaires, facilement accessibles, le tout dans un cadre écoresponsable. […] La Ville de Danville tient d’ailleurs à remercier ses collaborateurs, soit la Fédération québécoise du canot et du kayak, le Camping des Pins, la Ville de Kingsey Falls et la MRC des Sources. », pouvait-on notamment lire dans la note de presse officielle émise par la ville de Danville.

Se développant autour de quatre grands axes de valeurs bien définis, soit : la sécurité nautique, l’accessibilité, l’éducation et l’écoresponsabilité, la Route bleue se veut en fait une expansion du projet du même nom initié en 2020 par l’Association Canot Kayak Québec.

Depuis, celle-ci instaura en province plusieurs dizaines de tronçons maritimes du genre, destinés aux petites embarcations à propulsion humaine, souhaitant ainsi « […] que la population québécoise reconnaisse les plans d’eau du Québec comme un joyau du patrimoine québécois qui mérite d’être protégé, mis en valeur et redécouvert. La Route bleue deviendra ainsi une option plein air de premier choix aux yeux des Québécoises et des Québécois. »

Plus d’informations, ainsi que guide et carte maritime concernant la Route Bleue sont disponibles à l’adresse www.routebleue.ca, ainsi que sur le site de la ville de Danville au www.danville.ca