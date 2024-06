Lancement d’un projet de centrale de prêt de vélos

Richmond — Le Conseil sport de loisir de l’Estrie s’associe à plusieurs partenaires de la MRC du Val-Saint-François, dans le cadre du lancement d’un projet pilote de centrale de prêt de vélos.

Le lancement de ce projet pilote s’est déroulé la semaine dernière dans le stationnement adjacent au restaurant de la Vieille Gare de Richmond. Il s’est tenu en simultanée avec d’autres activités voulant souligner le début de la saison de vélo 2024.

Gérée par la Maison de la famille Les Arbrisseaux, la flotte de vélos sera rendue disponible de façon gratuite à des organismes, comme des écoles ou des camps de jour, pour l’organisation d’activités prévoyant l’utilisation de vélos dans la MRC du Val-Saint-François. Une quarantaine de vélos sont ainsi disponibles.

« Il y a deux ans, le gouvernement et le ministère de l’Éducation ont annoncé qu’ils allaient injecter une somme de 4 M$ pour encourager le sport et l’activité physique. C’est ce qui est à l’origine de ce projet pilote. Le Val-Saint-François était prêt à accueillir du matériel. C’est la Maison de la famille qui est donc gestionnaire de la flotte de vélos », raconte Marie-Claude Tardif, directrice générale de la Maison de la famille Les Arbrisseaux.

Ce déploiement se fera grâce à l’intervention des municipalités. « Elles se sont engagées avec leurs camions municipaux à transporter les vélos entre la Maison de la famille et le lieu où se tient l’activité. Par exemple, si une activité se tient à L’Odyssée à Valcourt, ce sont les autorités municipales qui seront appelées pour transporter la flotte de vélos. Nous avons des ententes avec la très grande majorité des municipalités en matière de transport », souligne Mme Tardif.

À l’heure actuelle, les instigateurs voient à la promotion du projet qui en est à sa toute première année d’existence. Une phase 2 est prévue pour 2025. « L’été prochain, nous allons tenter de rendre accessible la flotte de vélo à l’ensemble de la population. Les familles désirant une journée de vélo pourront le faire en s’adressant à la Maison de la famille », de dire la directrice générale.

« En simultanée, grâce aux projets structurants de la MRC, nous allons faire l’acquisition cette année d’autres vélos mieux adaptés à la clientèle des jeunes des écoles primaires », ajoute-t-elle.

Le projet de centrale de prêt d’équipements de vélo est une initiative visant à promouvoir une vie active et connectée au sein de la communauté du Val-Saint-François, en mettant à disposition une variété de vélos et d’accessoires adaptés à tous les âges et niveaux de compétence. De plus, il encourage la découverte active du territoire par le biais des nombreux parcours cyclables existants et d’activités organisées, incitant le cyclotourisme dans la région.

Plusieurs autres activités ont eu lieu, notamment la conférence « Le vélo comme mode de transport actif », un atelier de mécanique de vélo et des stands d’information tenus par les partenaires.

Cet évènement a été rendu possible grâce à la collaboration de l’ensemble du comité de pilotage du projet, formé du Conseil sport loisir de l’Estrie, de la Maison de la Famille Les Arbrisseaux, de la MRC du Val-Saint-François, du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, du Centre de services scolaire des Sommets, de la Ville de Richmond, de la Ville de Windsor et d’Action Sport Vélo.