Actualités-L’Étincelle - D’ici quelques semaines, le journal Actualités - L’Étincelle sera distribuée par Postes Canada à toutes les portes de son territoire.

Au cours des dernières semaines, certains lecteurs ont signifié leur inquiétude quant à l’avenir du journal à la suite de l’arrêt des activités de Publisac de Transcontinental.

« Il n’est pas question de fermer le journal à la suite de cette fermeture. Nous avons trouvé une alternative très efficace pour remplacer le Publisac. Bien que plus dispendieuse, la distribution par Postes Canada saura très certainement répondre aux attentes de ceux et celles qui reçoivent le journal toutes les semaines », insiste Claude Frenette, éditeur du journal Actualité - L’Étincelle.

Les médias locaux jouent un rôle primordial dans nos communautés. « Ils constituent une richesse à laquelle nous sommes attachés. Ils contribuent de manière indéniable au rayonnement de notre région et de son tissu social, communautaire et entrepreneurial, en plus d’être le pilier d’une saine démocratie », souligne le propriétaire du journal Actualités - L’Étincelle.

« Le journal permet aux commerces et organismes de la région de mettre de l’avant leurs produits et services avec une visibilité accrue par la distribution de Postes Canada. De plus, les lecteurs et les lectrices sont nettement plus éclairés sur les décisions de leurs élus. Les médias locaux sont un élément essentiel dans notre vie démocratique. Avec les journaux locaux, les gens ont l’occasion d’exprimer leurs opinions lorsqu’un débat de société se pointe dans l’actualité », termine le directeur général du journal Actualités - L’Étincelle.

