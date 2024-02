Le Provigo transformé en Maxi avant le déménagement

Windsor — Le Provigo de la rue Saint-Georges à Windsor sera transformé en Maxi avant qu’il ne soit déménagé dans le parc industriel de la 55.

C’est ce qu’a confirmé la semaine dernière la compagnie Loblaws au journal Actualités-L’Étincelle.

Ainsi, le Provigo sera transformé en Maxi dès le mois d’août prochain alors que le déménagement n’est pas prévu avant la fin de l’année 2024.

« Le Provigo de la rue Saint-Georges sera converti en magasin Maxi en août prochain et celui-ci restera ouvert pour les clients jusqu’à l’ouverture du nouveau Maxi du Quartier du Moulin prévu pour l’instant vers la fin de l’année. C’est à ce moment que nous déménagerons le Maxi dans la nouvelle bâtisse et que nous remettrons les locaux de la rue Saint-Georges au bailleur », confirme Geneviève Poirier, gestionnaire, affaires corporatives et communications chez Loblaws.

Avec son projet Quartier du moulin, situé à l’intersection de la route 249 et de l’autoroute 55, le Groupe Laroche confirmait du même coup la construction d’un Maxi.

Cependant, cette annonce veut également dire la fermeture définitive du Provigo de la rue Saint-Georges. « Nous sommes bien conscients que ce changement peut bousculer les habitudes des clients. Nous mettrons tout en place pour faciliter cette transition. Épicerie en ligne, commandes téléphoniques, livraison à domicile sont autant de moyens que nous serons prêts à offrir. Nous travaillons également de concert avec la Ville pour identifier des solutions afin de faciliter l’accès et les transports vers le nouveau pôle commercial », avait dit l’actuelle propriétaire du Provigo, François Gauthier, qui assumera la direction du nouveau Maxi.

« Le changement de bannière s’inscrit dans une démarche d’optimisation de notre réseau de magasins. Dans le contexte actuel, où chacun cherche à réduire le coût de son panier d’épicerie, Maxi se présente comme le choix intelligent pour répondre aux attentes et aux besoins de la clientèle de Windsor », de dire Mme Poirier.

« Nous sommes convaincus, poursuit-elle, que l’offre de Maxi, avec son concept récent axé sur les bas prix, mais aussi sur la fraîcheur et la variété - notamment grâce à une large gamme de produits locaux et de produits de soins naturels, ainsi qu’aux programmes Imbattable et PC Optimum - saura répondre mieux que quiconque aux attentes de la clientèle. Maxi promet aux clients une expérience de magasinage simplifiée et conviviale, dans un environnement aux nouvelles couleurs modernes de Maxi. »