La friperie de Saint-Claude déménage sur la rue Saint-Georges à Windsor

Windsor — Anciennement située en haut de l’hôtel de ville de Saint-Claude, la friperie Mes trouvailles et bricoles est maintenant installée au 70, rue Saint-Georges, à Windsor.

L’ouverture a eu lieu le mercredi 11 octobre dernier. « Ici, j’ai six fois plus grand d’espace. J’avais beaucoup de vêtements et des articles accumulés. J’avais besoin d’espace pour mieux desservir ma clientèle », raconte Johanne Maurice, propriétaire de la friperie Mes trouvailles et bricoles, à quelques heures de l’ouverture de son commerce.

Selon elle, l’important, c’est de pouvoir donner une deuxième vie à des vêtements. « Quelquefois, il y a des gens qui ne les ont portés qu’une seule fois, surtout du côté des enfants qui grandissent tellement vite », souligne Mme Maurice.

Bien servir sa clientèle, c’est son objectif. « Plusieurs personnes m’avaient suggéré de déménager. Ici, j’ai beaucoup plus de possibilités pour placer les objets sur les tablettes », mentionne-t-elle.

Le commerce de la rue Saint-Georges ouvre ses portes le mercredi de 10 h à 16 h, le jeudi et vendredi de 10 h à 20 h et le samedi de 8 h à 14 h.

« Depuis une semaine, même si le commerce n’est pas encore ouvert, les gens passent et m’envoient la main avec le pouce en l’air. Je vais alors discuter avec eux. Les gens me disent qu’ils ont hâte de venir dans mon commerce. C’est de bon augure. J’ai de bons commentaires jusqu’à maintenant », soutient la propriétaire, qui a reçu l’aide de son conjoint dans cette affaire.

En ouvrant son propre commerce, Johanne Maurice réalise un rêve d’enfant. « J’ai toujours souhaité posséder mon propre petit commerce. Depuis 15 ans, j’étais auxiliaire à domicile pour le CLSC de Sherbrooke. C’était devenu lourd. J’ai donc pris la décision de me partir un commerce », raconte-t-elle.

Le bac à dons a été installé sur la rue Saint-Georges, derrière de commerce. De plus, les gens peuvent déposer leurs vêtements et leurs articles dans un contenant situé chez elle au 298, rue de l’Église, à Saint-Claude.

Pour l’instant, le commerce n’accepte que l’argent comptant. « Je suis en face de la caisse populaire. Ce n’est donc pas un problème » de dire Mme Maurice.