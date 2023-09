Le projet de parc éolien reporté dans la MRC des Sources

MRC des Sources — Contre toute attente, les promoteurs BluEarth Renewables et Plan A Capital, ont décidé de ne pas déposer le projet de parc éolien de 150 mégawatts dans les Sources et sur le territoire ancestral des W8banakiak, dans le cadre de l’appel d’offres A/O 2023-01 lancé en mars dernier par Hydro-Québec et dont la date limite des dépôts d’appels d’offres était le 12 septembre.

Un communiqué émis par la direction de BluEarth Renewables et distribué par l’entremise des bureaux de la MRC des Sources, explique cette volte-face, à quelques jours seulement de la date limite du dépôt de proposition, par le calendrier de soumission qui est [… le plus court de l’histoire des approvisionnements en énergie éolienne du Québec].

La décision de mettre le projet en pause et de le reporter serait survenue à la suite de plusieurs discussions avec les intervenants municipaux partenaires.

« BluEarth développe des projets d’énergie renouvelable au Canada depuis plus de 12 ans et a l’intention d’être un partenaire à long terme pour les communautés dans lesquelles elle opère. S’assurer que des délais adéquats sont fournis pour favoriser une implication positive des parties prenantes a toujours été une exigence pour BluEarth. BluEarth et plan A utiliseront le temps supplémentaire avant le prochain appel d’offres d’Hydro-Québec pour faire progresser le projet et les relations communautaires. », pouvait-on notamment prendre connaissance dans la note de presse.

Le président et chef de la direction de BluEarth, M. Grant Arnold a tenu à rappeler l’engagement de la société.

« On s’attend à ce que le Québec ait besoin d’énergie éolienne supplémentaire au cours de cette décennie et au-delà ». BluEarth s’engage à développer des projets socialement bénéfiques au Québec pour aider à répondre à ces besoins. Le Projet est dans une excellente position pour fournir une source d’énergie éolienne à long terme à faible coût et continuera d’être développé dans les délais appropriés. »

Ce dernier souligna également le niveau de soutien des communautés locales : « Nous sommes encouragés par le soutien des communautés locales, des propriétaires fonciers partenaires du projet ainsi que de nombreux autres propriétaires fonciers qui ont exprimé leur intérêt à faire partie du projet. »

Dans un élan collectif, les maires des six municipalités qui considéraient devenir partenaire au projet dans les Sources se sont exprimés sur le report par le commentaire suivant.

« Nous prenons acte de la décision de nos partenaires BluEarth et Plan A de suspendre le dépôt d’un projet éolien sur le territoire de nos communautés, dans le cadre de l’appel d’offre d’Hydro-Québec qui se termine le 12 septembre prochain. Nous avions pris, en tant qu’élu(e)s de notre population, depuis le début de ce processus de préparation d’un projet sur notre territoire, l’engagement d’être à l’écoute de notre population. Nous réaffirmons notre conviction de la pertinence et de la qualité du projet soumis à la population, mais nous comprenons les inquiétudes et le besoin exprimé de prendre plus de temps, tous ensemble, pour bien construire ce projet porteur d’avenir pour les générations futures. Cette expérience n’est que le début d’une conversation collective sur le devenir de notre développement durable et l’opportunité d’agir collectivement dans la lutte aux changements climatiques. »