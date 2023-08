Fin des travaux de Cooptel dans le Canton de Melbourne

Canton de Melbourne — C’est avec une grande fierté et un sentiment d’accomplissement que le Conseil de la Municipalité de Canton Melbourne annonce l’implantation d’un service de télécommunications par fibre optique par Cooptel sur 100 % de son territoire ! Le projet a été finalisé le 5 juillet dernier.

Suite aux élections de 2017, le conseil a décidé de se lancer dans la recherche d’un moyen de desservir l’ensemble de la municipalité avec un service internet fiable et abordable. Les données d’un sondage auprès des citoyens menés en 2018 ont montré que 25 % des résidents interrogés n’avaient pas accès à l’internet à haut débit et que 95 % d’entre eux souhaitaient bénéficier de ce service.

En outre, les résidents bénéficiant d’un service internet n’étaient satisfaits ni du service ni du coût. 100 % des répondants à l’enquête ont soutenu l’initiative de la municipalité visant à trouver une solution pour un service de télécommunications offrant trois services : télévision, Internet et téléphone.

Les premiers échanges avec Cooptel ont eu lieu au cours de l’année 2018, et le 3 septembre 2019, le conseil a accepté de signer une entente avec Cooptel pour la construction d’un réseau de fibre optique pour toutes les adresses de la municipalité. Cette entente a été signée le 25 octobre 2019. En fait, la municipalité a accordé une aide financière, payable sur 4 ans, à Cooptel afin que 100 % des quelque 510 adresses soient desservies afin d’avoir accès aux trois services.

Le processus d’obtention des permis et autorisations a été difficile et a pris plus de temps que prévu. L’accord prévoyait qu’une fois les travaux d’ingénierie terminés, la construction prendrait environ 18 à 24 mois...... et puis la pandémie a frappé ! En raison de toutes ces embûches, la fin des travaux a été reportée à plusieurs reprises. Les premiers résidents ont été raccordés à l’été 2020 et la construction s’est achevée en juillet 2023.

Le Conseil est fier de son initiative et très satisfait des résultats obtenus, ainsi que du professionnalisme et de la coopération dont Cooptel a fait preuve tout au long du processus.

Les services de télécommunications contribuent à l’amélioration de l’éducation, de la culture et de la formation des jeunes et au bien-être général des citoyens, en plus d’être un outil pour attirer de nouveaux résidents.

Contactez le service à la clientèle de Cooptel pour connaître les produits et services disponibles, et ce, de la part d’une coopérative locale offrant un service de proximité et de qualité aux clients résidentiels et commerciaux, tant en zone rurale qu’en zone urbaine.