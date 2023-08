Un prix pour le podcast historique sur l’inventeur du Ski-Doo

Valcourt – Le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier est fier d’annoncer l’obtention du prix Robert-Garon 2023 décerné par l’Association des Archivistes du Québec pour son projet de baladodiffusion : Joseph-Armand Bombardier, au-delà de l’inventeur.

Ce prix a pour objectif de souligner le travail et les réalisations exceptionnelles des organismes publics et privés qui contribuent au développement de l’archivistique et de la gestion des documents.

Le jury a retenu ce très beau projet de productions audios mettant en vedette un inventeur devenu une figure incontournable de notre identité nationale. Quatre épisodes présentent l’homme au-delà de son invention.

Imprégnés de documents d’archives sonores, de faits historiques et des témoignages de l’historien Jean-François Nadeau, de l’archiviste et codirecteur du Musée Raphaël Bourgeois et de membres de la famille Bombardier, ces récits audios créent une ambiance à la fois intimiste et attachante, révélatrice et informative.

En plongeant au cœur d’un Québec rural du 20e siècle, découvrez l’histoire de Joseph-Armand Bombardier en explorant sa vie, ses inventions, leurs exportations à l’international et l’impact qu’il y a eu sur sa communauté.

Apprenez-en plus sur l’ingénieux garagiste de Valcourt, dans les Cantons-de-l’Est, devenu un entrepreneur mondialement connu.