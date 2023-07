Une promenade au cœur de l’ancien puits minier en soutien à l’ASPE

Val-des-Sources — La 3e édition d’une activité pour le moins particulière se tiendra à Val-des-Sources le samedi 22 juillet prochain, alors que les gens sont invités à prendre place à bord d’un véhicule Jeep pour effectuer une randonnée guidée sur les pourtours internes de l’ancienne mine Jeffrey.

L’événement intitulé Gagne ton ciel, née de l’initiative de M. José Laroche, a vu le jour au cours de l’été 2019 dans le but de venir en aide à l’Association de la sclérose en plaques de l’Estrie (ASPE), une cause qui lui tient particulièrement à cœur.

« L’idée m’est venue en 2018, alors que j’étais attablé à la microbrasserie Moulin 7, je me suis mis à songer à l’idée de mettre sur pied un évènement hors du commun, qui pourrait à la fois jumeler une levée de fonds et ma passion pour le Jeep. C’est donc à partir de cela que se sont orchestrées les démarches en vue d’obtenir les autorisations nécessaires, afin de nous permettre de rendre cela possible. Porté par le désir de faire le bien par l’action et inspiré par l’équipe du Moulin 7, qui quelques années auparavant avaient eu l’idée de créer la bière Le ciel ouvert à partir de l’eau puisée directement du puits minier, le terme Gagne ton ciel m’est alors apparu un nom approprié pour le projet. Ayant des proches atteints de cette maladie, je me sentais personnellement interpellé par la cause. », de commenter M. Laroche.

Ce dernier tenu par ailleurs à souligner l’implication et l’engagement exceptionnel de plus d’une vingtaine de précieux bénévoles œuvrant avec lui dans l’organisation de cette activité, qui aura permis de remettre jusqu’à maintenant 18 300 $ à l’ASPE, soit 6000 $ en 2019 et 12 300 $ lors de l’édition de 2022.

C’est donc à partir 8 h et en direct de la Place de la Traversée, que les gens pourront monter à bord de l’un ou l’autre des douze véhicules Jeep, pour une expérience visuelle à couper le souffle d’environ une heure, les emmenant dans les basses hauteurs de la mine Jeffrey.

« Nous sommes en mesure d’accueillir trois personnes par véhicules à chacune des descentes, donc 36 au total et il y a des départs de prévus toutes les 90 minutes. Les coûts de participations sont de 30 $ par adulte et 15 $ pour les enfants de 14 ans et moins. En plus du parcours proprement dit, les gens pourront profiter d’un court arrêt sur un plateau aménagé dans la mine, pour se régaler d’une saucisse provenant de La Jambonnière de Saint-Rémi-de-Tingwick, déguster un 4 onces de bière du Moulin 7 ou un produit de la Miellerie King ou bien encore une boisson non alcoolisée, gracieuseté de la Coop Métro Plus de Val-des-Sources. », de poursuivre José Laroche.

Animation musicale et présence d’un camion cuisine de rue (Food Truck) seront également à l’horaire sur le site du marché public au cours de la journée.

Bien qu’il soit possible d’acheter ses billets sur place lors de l’évènement, les organisateurs suggèrent de tout de même de réserver vos sièges en visitant la section activité du site internet de l’ASPE au : www.spestrie.ca. À noter qu’il est aussi possible de faire un don directement à l’Association par l’entremise de cette page.

L’événement Gagne ton ciel est rendu possible grâce à la participation de précieux partenaires, dont notamment M. Bernard Coulombe, la Ville de Val-des-Sources, Englobe, le député André Bachand, Le Moulin 7, la Miellerie King, La Jambonnière de Saint-Rémi-de-Tingwick et la Coop Métro Plus.