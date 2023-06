La route 257 devient le Chemin des Semeurs

Saint-Adrien — Ce lundi 12 juin marquait un nouveau chapitre de la route 257 entre les municipalités de Saint-Adrien et de Ham-Sud, alors que celle-ci fut officiellement rebaptisée le Chemin des Semeurs (8wdi Nodkikat).

Un nom soigneusement choisi, qui évoque notamment la présence de grands champs dans le secteur de cette artère, longue de près de 12 km.

L’annonce a été faite par le député de Richmond, M. André Bachand, en présence du directeur général du grand Conseil de la Nation Waban-Aki, M. Denys Bernard, de dignitaires politiques municipaux ainsi que plusieurs citoyens s’étant déplacés à la halte Desjardins, située au cœur du village de Saint-Adrien.

Ce changement de toponymie vise à reconnaitre l’amitié et l’accompagnement qui se développe depuis les dernières années entre le peuple Waban-Aki et les gens de la région, notamment via la MRC des Sources et le mont Ham.

Ces démarches de changement de nom sont le fruit d’une collaboration entre le Grand Conseil et les municipalités du territoire pour trouver un nouveau toponyme. L’acceptation par le Comité de toponymie du Québec est donc venue concrétiser ce projet.

« Les Premières Nations nous ont laissé un vaste héritage qu’il est important de reconnaître. Aujourd’hui, il est nécessaire d’œuvrer dans un objectif de cohabitation et de partenariat afin que tous en sortent grandis. De par leur culture et leur tradition, le peuple Waban-Aki a beaucoup à nous apprendre et c’est avec beaucoup de fierté que nous procédons à ce changement de nom qui reflète bien notre amitié et notre collaboration. », souligne le député André Bachand.

À titre de commentaire, le conseiller de Saint-Adrien œuvrant au dossier, M. Claude Dupont préféra quant à lui y aller d’une citation de l’anthropologue québécois Serge Bouchard, qui disait : « Depuis des lunes, je milite pour une mise à jour de notre toponymie ; il ne s’agit pas de réviser pour réviser, il s’agit de faire acte de mémoire autant que de justice ».