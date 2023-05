Inauguration de la Place Laudato Si’ à Windsor

Windsor — La paroisse Saint-Philippe a officiellement inauguré, le lundi 15 mai, le parc Intergénérationnel, situé sur la rue Saint-Georges à Windsor, sur le terrain entre l’église Saint-Philippe et la pharmacie Familipix.

« Cette place est née d’un désir de valoriser l’aspect communautaire de notre paroisse, à travers un projet concret, inspirant et porteur d’avenir. L’idée de départ était de faire des bacs de jardinage devant l’église », raconte, Stéphane Bürgi, bénévole et membre de l’équipe pastorale, directeur en religieux contemporain et chargé de cour à l’Université de Sherbrooke.

Laudato Si’ signifie « Loué sois-tu » dans un vieux dialecte toscan. Il s’agit du titre de l’encyclique sur l’écologie publiée par le pape François en 2015, qui invite à la solidarité envers les plus pauvres et envers notre maison commune, la Terre.

« En 2013, notre église a passé au feu. Tout le monde s’en souvient. Quand je vois tout ce qui a été fait autour de la nouvelle église, nous pouvons dire que c’est vraiment symbolique l’attachement des gens de Windsor par rapport à ce lieu. C’est très beau ce que vous avez fait », souligne la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau lors de l’inauguration.

Question d’accessibilité, le projet prévoyait aussi le réaménagement du stationnement. Ainsi, la Ville de Windsor a fourni 35 000 $ (temps et matériel) afin de refaire la fondation du stationnement à l’arrière de l’église.

Par ailleurs, le député Alain Rayes a accordé une subvention de 25 000 $ pour l’achat du mobilier et pour payer une partie de l’asphaltage du stationnement.

Selon le député de Richmond à l’Assemblée nationale, André Bachand, c’est l’église qui s’ouvre sur la population. « Tout le monde est bienvenu. L’église est bien positionnée ; alors c’est tout le monde qui en bénéficie. Merci pour votre ouverture et votre originalité », de dire le député.

Depuis trois ans, plusieurs paroissiens ont mis la main à la pâte : construction des bacs en bois de palette, construction des arches, plan d’aménagement et conception des plaques, sans compter le principal, soit la terre, les semences et l’entretien du jardin.