La bibliothèque sera installée sur le terrain de camping

Windsor — La prochaine bibliothèque municipale sera finalement construite sur le terrain de camping Watopeka, à l’arrière de l’aréna, où était aménagée l’ancienne anneau de glace.

Vendredi dernier, les autorités municipales ont confirmé la localisation de la nouvelle bibliothèque au journal Les Actualités – L’Étincelle tout en mentionnant que le projet avançait de façon certaine.

Au départ, elle devait être construite à côté du terrain de baseball. Selon la Ville de Windsor, cette décision permet de sauver un espace vert. « Avec la fermeture du camping municipal, c’est à cet endroit où sera construite la bibliothèque sur un seul étage », affirme Sylvie Bureau, mairesse de Windsor.

Il y a quelques semaines, la Ville de Windsor avait mis en vente le terrain de camping à des intérêts privés pour lui permettre de se développer. Ce projet avait soulevé l’opposition chez la population. Domtar avait tranché en renonçant à lever une clause de l’entente initiale de 1959, sur un droit de servitude et de passage.

Sentiers épargnés

D’ailleurs, avec la construction de la bibliothèque, aucun sentier du parc ne sera sacrifié. La bibliothèque fera partie intégrante du parc.

« C’est un emplacement merveilleux avec la vue sur la rivière. Le milieu naturel servira de décor de la nouvelle bibliothèque. Des bancs de parc y seront installés. Nous pourrons y aménager un espace extérieur pour aller lire. Les gens pourront garder leur parc. Et il aura du stationnement en masse », de dire la première magistrate.

À l’heure actuelle, il y a un manque flagrant d’espace à la bibliothèque qui est installée dans le centre communautaire de la rue Saint-Georges à Windsor.

« Nous n’avons pas un espace adolescent qui fait en sorte que cette clientèle ait envie de venir à la bibliothèque. Les jeunes doivent s’assoir par terre lorsqu’ils viennent y faire un tour. Juste la semaine dernière, il y a eu huit visites d’écoles à la bibliothèque. C’est énorme ! Mais nos installations ne sont pas adéquates », de dire la mairesse de Windsor.

De plus, selon elle, les personnes à mobilité réduite ont bien de la difficulté à évoluer dans les allées de livres actuelles. « On ne sait plus comment placer les livres. C’est loin d’être sécuritaire. Il y a un gros besoin d’amélioration. Le section des ordinateurs est désuète. Et il n’y a pas de stationnement au centre communautaire », déplore Mme Bureau.

Subventions

La demande de subventions devrait être acceptée sous peu. « Avec les subventions, nous somme sur le bord de la porte. Au ministère, le dossier est traité. Il est presque finalisé. On parle d’une annonce dans les prochaines semaines. Il s’agit d’un projet de plus de 4 M$ », soutient Bruno Vachon.

Le privé pourrait être appelé à financer une partie du projet. « Nous sommes en négociation avec les gens de la Domtar pour le projet de la bibliothèque », souligne Mme Bureau.

« Dès que nous aurons le feu vert pour les subventions, nous allons aller en appel d’offres. Ce sera ensuite la première pelletée de terre. J’espère qu’en 2024, on pourra commencer la construction de la bibliothèque », souhaite la mairesse de Windsor.