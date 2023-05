Richmond envisage la construction d’une caserne, d’un hôtel de ville et d’une clinique médicale

Richmond — Même si ces projets sont encore à une étape embryonnaire, la Ville de Richmond envisage de construire une caserne, un hôtel de ville et une clinique médicale au cours des prochaines années.

« La caserne, ça nous en prend une. L’horizon prévu, c’est une livraison dans la deuxième moitié de 2025. Nous en sommes au tout début du projet. Nous n’avons même pas de plans de dessiner. Nous n’avons aucune idée des coûts », souligne Rémi-Mario Mayette, directeur général et secrétaire-trésorier et responsable des communications à la Ville de Richmond.

La caserne d’incendie actuelle ne répond plus aux normes gouvernementales.

« Pour la caserne, l’espace que nous utilisons n’est plus fonctionnel. Nous ne pouvons même plus abriter tous les équipements que nous possédons. C’est un ancien garage du ministère des Transports qui a été converti. Les normes gouvernementales augmentent. Ce n’est pas pour rien qu’il y a des casernes qui se construisent partout. Elles ne sont plus aux normes nulle part. C’est vraiment un projet pour se mettre aux normes et répondre aux exigences gouvernementales », raconte le directeur général.

Hôtel de ville

Le projet de construction d’un hôtel de ville est encore moins avancé. « En ce qui concerne l’hôtel de ville, une décision préliminaire a été prise afin de déterminer les coûts d’un tel projet. Il n’y a eu aucune résolution à la Ville. Nous sommes très loin de la première pelletée de terre », de dire M. Mayette.

Le dossier de l’hôtel de ville est actuellement en évaluation. « C’est embryonnaire comme projet. Nous évaluons les coûts sommaires et de valider les subventions auxquelles nous serions admissibles. C’est vraiment très préliminaire », de dire le directeur général.

L’attraction de médecins à Richmond retient aussi l’attention. « S’il faut faire construire une clinique médicale, nous l’envisagerons », avait affirmé Bertrand Ménard, maire de Richmond, lors du Souper des maires qui s’est tenu le 26 avril dernier.

« Ça fait plusieurs années qu’on nous le dit : si on veut des médecins, il faudra construire une clinique, un peu comme Windsor a fait. Si jamais il y a des médecins qui souhaitent venir à Richmond, la construction d’une clinique médicale sera envisagée, mais pas à n’importe quel prix. C’est toujours le citoyen qui paye », soutient le directeur général.

Dépendamment de l’usage futur des locaux de l’hôtel de ville, qui abrite entre autres la Sûreté du Québec, il y aura un impact majeur sur l’évolution de ces dossiers.

Il est donc trop tôt pour connaître le coût relatif à ces projets de construction majeurs.