Magasin général à Stoke : une étape cruciale à franchir à la mi-octobre

Stoke — Portant sur la stratégie de financement à adopter, une assemblée générale extraordinaire à la mi-octobre devrait permettre la concrétisation du projet de construction d’un magasin général mené par la Coop de solidarité des Stokois et des Stokoises.

Même s’il ne se réalise pas aussi rapidement que prévu initialement, le projet est loin d’être mort ; en effet, dans une campagne de financement, la Coop de solidarité a réussi à amasser une somme de 90 000 $, en vendant, entre autres, une partie du terrain.

« Nous avons commencé l’année avec cette bonne nouvelle. C’était exactement le montant prévu dans l’objectif (90 000 $) », se réjouit Elizabeth Giroux Cloutier, secrétaire du conseil d’administration de la Coop de solidarité des Stokois et des Stokoises.

Lors de l’assemblée générale annuelle de juin dernier, les membres ont demandé au conseil d’administration d’organiser une assemblée générale extraordinaire à l’automne pour présenter les différentes options de financement du projet.

« Nous cherchons maintenant à actualiser le financement du projet. Des démarches sont faites présentement chez Desjardins, mais elles n’excluent pas d’autres investisseurs privés. »

Par exemple, un investisseur privé pourrait acheter le terrain pour y construire la bâtisse. Après quoi, la Coop deviendrait locataire. C’est une des options qui pourrait être envisagée.

Après avoir terminé la campagne de financement, la direction de la Coop de solidarité a rencontré de nombreux partenaires potentiels.

« C’est le travail de tout le printemps et de tout l’été. Nous avons cogné à plusieurs portes. Nous leur avons dit que nous étions prêts et que nous possédions le terrain et l’argent nécessaires. Nous cherchons donc certaines sources de financement. Il y a des fonds et des subventions. Il y a différentes instances pouvant nous aider à assembler le financement », souligne Mme Giroux Cloutier.

Le travail porte fruit. « Nous avons des partenaires qui nous ont fait des propositions. La municipalité de Stoke nous appuie. Nous sentons que nous nous approchons vraiment du but. L’accueil des partenaires est vraiment favorable », mentionne-t-elle.

Le projet prévoit également la construction de logements locatifs. « Notre projet correspond à de véritables besoins de la communauté. Nous sommes en pénurie de logements et les gens veulent des commerces de proximité », de dire la secrétaire du conseil d’administration.

Elle ne souhaite pas lancer une date de construction du magasin général. « Dès que ce sera possible, ajoute-t-elle.

Ce ne sera toutefois pas en 2022. Nous travaillons vraiment fort. Il faut rappeler que c’est une équipe de bénévoles. »

Le projet obtient l’appui de la municipalité. « La construction d’un magasin général à Stoke suscite beaucoup d’intérêt. Nous souhaitons maintenant un soutien financier de la part de la municipalité », termine Mme Giroux Cloutier.