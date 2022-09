L’Exposition accueille un travailleur de rang

Richmond – Pour une première fois, une exposition agricole, celle de Richmond, accueillera durant ses festivités un travailleur de rang pour faire de la prévention dans un milieu où la vie n’est pas toujours facile.

Concept inspiré des travailleurs de rue, le travailleur de rang est un intervenant social œuvrant chez la population agricole. Dans une démarche qui se veut préventive, il sillonne les rangs à la rencontre des agriculteurs pour prendre le pouls de leur santé psychologique et, au besoin, leur venir en aide ainsi qu’à leur famille. Il leur fournit l’aide nécessaire et les dirige vers les ressources appropriées, qu’il s’agisse du réseau de la santé ou communautaire.

« C’est un aspect important, celui de supporter les agriculteurs autant dans les bonnes périodes que dans des temps plus difficiles. Nous trouvions essentiel de leur offrir certains services comme celui d’un travailleur de rang. C’est la réalité des cultivateurs d’aujourd’hui. Nous sommes en fait la première exposition agricole à demander à un travailleur de rang d’être présent lors de l’événement », de dire Dany Perkins, directeur de la Société d’agriculture de Richmond.

La collaboration des intervenants qui gravitent autour de la ferme, comme les vétérinaires, agronomes, inséminateurs, est également mise à profit lorsque vient le temps de déceler la détresse chez un producteur.

« Nous pensons que c’est un élément de l’Exposition qui reviendra année après année. Quand nous en avons parlé à d’autres dirigeants d’exposition, ils nous ont tous dit qu’ils étaient vraiment intéressés par la présence d’un travailleur de rang au sein de leur organisation », mentionne M. Perkins.

« Oui, l’Exposition de Richmond est avant tout un événement festif, mais ça n’exclut pas la possibilité d’offrir de l’information à ceux qui en ont besoin. Nous nous servons de cette occasion pour faire de la prévention », insiste M. Perkins.

Les conditions de travail de la population d’agriculteurs sont singulières et parfois contraignantes : lourde charge et longues heures de travail, pénurie de main-d’œuvre, etc. Il y a un impact certain de ces conditions de travail et de la priorité absolue à l’entreprise agricole sur la vie familiale. D’ailleurs, l’imbrication entre la vie privée et la vie professionnelle sur une ferme apporte son lot de conflits intergénérationnels.