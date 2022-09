Mine Jeffrey en kayak : une attraction écotouristique dans un lagon azur 

Val-des-Sources - Après plus de trois années d’études et de préparation, les visiteurs ont maintenant un accès limité à notre légendaire lagon azur avec l’activité écotouristique : Mine Jeffrey en kayak.

Un moment historique ! Les quatre premiers tours en kayak auront lieu la fin de semaine du 10 et 11 septembre, avec des départs à 10 h et 14 h.

Ce projet pilote a été développé par deux ingénieurs, Bernard Coulombe, directeur de la Mine Jeffrey, et David Martel, directeur et guide-fondateur de la Sherb-Histoire en kayak. En 2019, M. Martel et Mme Mercedes Becerra de l’Agence de Voyages Mercedes avaient rencontré le maire de Val-des-Sources, M. Hugues Grimard, afin de lui présenter une version historique, minéralogique et minéralogique d’un tour en kayak sur le lac azur de la mine. M. Grimard avait alors été séduit par l’idée proposée par ces spécialistes d’événements aquatiques à travers le monde.

« La Ville de Val-des-Sources est toujours à l’affût des moyens pour mettre en valeur son puits minier. Nous sommes donc emballés à l’idée que les gens puissent le découvrir sous un tout autre angle. Il s’agit bien évidemment d’un projet pilote, mais nous avons hâte de voir les possibilités que cela amènera », indique le maire de Val-des-Sources, Hugues Grimard.

La Ville de Val-des-Sources collabore naturellement à ce projet.

Les instigateurs et passionnés de ce projet, M. Coulombe et M. Martel, comptent des centaines de sorties en kayak à leurs actifs. Outre ses activités minières, M. Coulombe est un fervent explorateur du Québec en kayak de mer. Pour sa part, David Martel, artiste-ingénieur, a développé avec son épouse, Mercedes Becerra, des balades zen en kayak avec la Sherb-Histoire, sur le lac des Nations à Sherbrooke et sur la rivière Magog. Leurs aventures écotouristiques connaissent un succès national et international avec les participants locaux et européens. Et si le projet « Mine Jeffrey en kayak » poursuit son tracé, il sera l’un des phénix de la ville de Val-des-Sources. David Martel mentionne : « Avec Voyages Mercedes, nous offrons des balades en kayak sur le plus haut lac navigable au monde, le lac Titicaca au Pérou à 3812 mètres d’altitude, alors pourquoi pas dans un magnifique lagon minier azur situé à 381 mètres de profondeur ! » Ce sera une expérience inoubliable avec les guides Bernard Coulombe et David Martel.

Cette visite guidée en kayak sur le lac de la mine Jeffrey raconte l’histoire de la mine en ajoutant des notions environnementales, d’écotourisme et de biodiversité.