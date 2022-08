Équijustice lance un service de médiation dans la MRC des sources 

MRC des Sources - Si vous êtes à la recherche d’une implication bénévole, une séance d’information aura lieu le 30 août pour présenter en détail nos responsabilités.

Peu importe la nature de votre conflit, leurs médiateurs et médiatrices sont là pour écouter vos souhaits avec impartialité, pour vous outiller et vous aider à faire face à ces situations. Le service est pour toute personne qui souhaite entamer une démarche de dialogue, en marge des procédures traditionnelles. C’est gratuit et confidentiel, le service est accessible à tous. À l’exception des situations de séparation, divorce ou encore garde d’enfants, ils accompagnent toutes les personnes vivant un conflit.

Si l’expérience de médiateur apprend une chose, c’est que tout le monde peut avoir besoin d’aide pour y voir clair lorsqu’une situation avec un voisin ou un proche nous percute. Les médiateurs sont là pour accompagner la réflexion dans un milieu adapté à la réalité des personnes qui nous appellent. Par la suite, le processus sert à mettre les outils de communication dans les mains des personnes qui vivent le conflit pour leur donner les moyens d’adresser le conflit de la façon la plus réaliste pour eux.

Les médiateurs qui accompagnent les personnes chez Équijustice reçoivent une formation offerte par l’organisme et ont les ressources pour accompagner chacune des demandes qui leur sont parvenues. Une prochaine formation aura lieu cet automne. Une séance d’information à propos du bénévolat pour l’unité de médiation citoyenne de Coaticook aura lieu ce mardi 30 août à 18 h sur la plateforme Zoom. Pour réserver votre place, veuillez contacter Carlo Payeur au (819) 565-2559 poste 10.