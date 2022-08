Nouvelle administration et offre renouvelée chez Richmond Pizza +

Richmond — Une page d’histoire s’est littéralement tournée au cours des dernières semaines à Richmond, alors que le restaurant Richmond Pizza, propriété de Marcel Néron et Carmen Parenteau depuis plus de 48 ans, vient de passer aux mains d’un couple d’entrepreneurs nouvellement arrivé dans la région.

En effet, M. Jonathan Gravel et Mme Nathalie Privé se sont portés acquéreurs du réputé restaurant de la rue principale et amorceront leur aventure dans le domaine de la restauration, en ouvrant officiellement leurs portes le samedi 20 août prochain dès 9 h.

« Je viens de Waterloo et mon conjoint habitait quant à lui à Saint-Jean-sur-Richelieu. Depuis quelque temps déjà nous caressions le projet de vivre ensemble et de trouver un endroit qui nous permettrait d’ouvrir une auberge ou quelque chose de ce genre. Nous avons fait plusieurs recherches en ce sens, mais en vain et c’est alors que nous avons eu un coup de cœur pour une charmante demeure située à Saint-Claude. », de relater Mme Privé.

Nouvellement installés depuis trois mois seulement, les deux entrepreneurs occupent actuellement des emplois en parallèle, alors que Jonathan est représentant John Deere chez Agritex Richmond et sa conjointe occupe un poste au sein du bureau de la MRC du Val Saint-François. Fort de leur désir toujours existant de se lancer en affaires de manière commune, la décision de faire l’achat du restaurant s’est prise en quelques minutes seulement.

« Un midi moi et Nathalie étions installés au petit parc de l’autre côté de la rue pour dîner et j’ai traversé au restaurant pour acheter une liqueur, tout simplement. J’avais eu ouïe dire que le restaurant avait été vendu et c’est ce qui lança en quelque sorte ma discussion avec la propriétaire. Or, elle me confirma qu’il n’en était rien et que le restaurant était à la veille d’être simplement fermé et dissout, donc que si l’on voulait acheter c’était le moment ou jamais. », explique M. Gravel.

C’est donc en ressortant du restaurant ce midi-là que le projet s’est concrétisé pour le couple et la jeune famille de celui-ci.

« Comme nous ne pouvions garder exactement le même nom, nous avons opté pour une certaine forme de continuité en ajoutant simplement le symbole + à la fin, ce qui fait que le restaurant portera désormais l’appellation de Richmond Pizza +. », a poursuivi Nathalie Privé.

Les nouveaux restaurateurs entendent maintenir les recettes de certains produits vedettes au menu, tel que la Pizza qui a fait la renommée de l’endroit depuis si longtemps, mais également inclure des nouveautés ainsi que des choix santé et des plats cuisinés.

Ancien gestionnaire d’entreprise et homme d’affaires aguerri, monsieur Gravel explore présentement en compagnie de sa conjointe, diverses possibilités de mettre en valeur le plus dans leur nom, notamment en bonifiant les choix de repas, en prolongeant les heures d’ouverture et en facilitant l’accès aux produits, tout en élargissant son territoire de livraison.

« Nous avons la chance de pouvoir compter sur les services et le précieux mentorat de Marcel et Carmen. Ces derniers demeureront avec nous un certain temps, afin d’assurer une saine transition, c’était vraiment très important pour nous et nous l’apprécions grandement. », de poursuivre la nouvelle copropriétaire des lieux.

La nouvelle administration du restaurant, situé au 187 de la rue Principale Nord à Richmond, en est à donc à finaliser les derniers préparatifs en vue d’accueillir ses premiers clients samedi prochain.

« Nous gardons le logo, ainsi que les couleurs extérieures existantes, mais nous avons aussi choisi le nom de Richmond Pizza +, parce que nous avons plein d’idées qui cogitent et nous voulons certainement trouver le moyen d’en offrir encore davantage à nos clients. », conclut Jonathan Gravel.