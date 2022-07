Développement domiciliaire : un projet de 12 M$ à Windsor

Windsor – Un projet de développement domiciliaire multifamilial prévoyant la construction de six bâtiments totalisant 36 logements devrait être mis en route prochainement dans le secteur Greenlay à Windsor.

Il s’agit en fait de six bâtiments de six logements qui seront construits au coût de 12 millions M$. Le projet Place du barrage est mis de l’avant par Sphère société immobilière de Sherbrooke.

Le terrain, accessible par la rue Vertu, est d’une superficie de 210 000 pieds carrés. « La Ville souhaite une zone de non-déboisement. Ainsi, il y a 110 000 pieds carrés qui seront conservés tels quels », affirme Samuel D’Avignon directeur des opérations chez Sphère société immobilière.

Selon lui, les loyers proposés sont conçus dans le but d’offrir des logements abordables et de supporter la demande croissante à Windsor.

« Nous avons donné le mandat aux ingénieurs et aux biologistes pour qu’ils travaillent à minimiser les impacts du projet. Pour y arriver, nous avons grandement réduit la grandeur des remblais/déblais et ajouté une grande bande en zone de conservation. Le résultat est que le projet occupera moins de 50 % du site et la topographie naturelle isole le projet dans un plateau au milieu de la pente. Le but est de maximiser la qualité de vie des futurs locataires, de réduire les impacts sur l’environnement autant que possible et d’éviter des impacts négatifs sur le voisinage », souligne le promoteur.

Les travaux devraient débuter au printemps 2023 si les promoteurs obtiennent les autorisations gouvernementales nécessaires.

« Le projet se déroule en deux phases. Dans un premier temps, on procédera à la construction de la rue et des trois premiers bâtiments qui pourraient être livrés au mois de décembre. Après quoi, on érigera les trois autres pour une ouverture en juillet 2024. Des gens pourront y habiter dès la fin de 2023 », précise M. D’Avignon.

L’objectif est de construire des appartements standards, soit des 4 et demi de 1000 pieds carrés et quelques 3 et demi.

« Nous voulons supporter la demande croissante des entreprises locales pour la main-d’œuvre. De cette façon, la Ville pourra attirer de nouveaux citoyens à Windsor dans des logements récents et abordables. Et tout le monde aura une vue sur la rivière », soutient le directeur des opérations chez Sphère société immobilière.

Selon les autorités municipales, la Ville de Windsor approuve ce projet résidentiel parce qu’il vient répondre à la problématique actuelle de rareté de logements sur son territoire.

Lors de la séance régulière du conseil municipal, qui s’est tenu le 4 juillet, les élus ont adopté le premier projet de résolution dans le but d’autoriser un ensemble résidentiel multifamilial de six bâtiments de six logements dans le secteur Greenlay.

« Ce projet permettra de bonifier le parc locatif de la municipalité et aura un impact positif sur la disponibilité des logements dans notre ville », mentionnent les autorités municipales dans un communiqué.

Toute les personnes et organismes qui désirent obtenir des renseignements sur le projet sont invités à venir assister à la consultation publique sur le projet. La rencontre est prévue le lundi 15 août, à 18 h, à la salle du conseil.