Le Carrefour jeunesse-emploi souhaite se réactualiser

Windsor —La direction du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) du comté de Johnson souhaite faire participer davantage les jeunes à l’amélioration des services.

« Nous voulons mettre sur pied un comité aviseur-jeunesse qui va nous aider à améliorer nos services et à trouver des façons d’approcher d’autres jeunes. C’est très novateur », souligne Jacques Gosselin, directeur général du Carrefour jeunesse-emploi du comté de Johnson.

« Nous avons tenu une assemblée générale annuelle (AGA) en présentiel, avec nos partenaires, avec de jeunes utilisateurs de services et avec toute l’équipe du CJE. Au cours de la dernière année, nous avons beaucoup innové pendant la période de pandémie. Nous avons développé certains projets et nous en avons d’autres qui verront leur aboutissement au cours de la prochaine année », soutient M. Gosselin.

Un projet avec la Maison de la famille verra le jour sous peu. « Nous irons voir les jeunes pour tenter de les mobiliser par une approche de travail de proximité. La ligne directrice du CJE du comté de Johnson se définit par une approche par laquelle nous allons aller plus vers les jeunes au lieu d’attendre qu’ils viennent chercher nos services », de dire le directeur général.

Action Sport Vélo, un organisme géré par le Carrefour jeunesse-emploi, continuera, grâce à des ententes avec Services Québec, sa mission de réinsertion sociale et professionnelle. « Nous complétons ainsi l’approche du CJE par ce plateau de travail qui est un lieu de développement de l’employabilité en situation réelle », affirme M. Gosselin.

AGA

Le directeur a trouvé la dernière assemblée générale annuelle « exceptionnelle ». « Pendant cette rencontre, il y a eu beaucoup de discussions et de réflexions. Ça fait 20 ans que je tiens des AGA et je peux vous dire que c’est la première fois qu’il y a du contenu aussi pertinent lancé par les participants. Il y a eu de belles conversations entre les administrateurs, les partenaires et les jeunes présents. Nous avons assisté à des périodes de discussion durant lesquelles les gens approfondissaient les sujets. C’était de véritables discussions sociétales sur, entre autres, la situation des jeunes et sur les immigrants », mentionne le directeur général.

« Nous avons vécu une assemblée générale annuelle très vivante et pleinement communautaire. Il y avait beaucoup d’intérêt de la part de l’auditoire. Nous sommes en 2022. Il faut se réactualiser. Il faut s’adapter à la situation économique. Les jeunes vont avoir à jouer un rôle vraiment important. Nous voulons les amener à bien se préparer pour les défis du futur », insiste M. Gosselin.