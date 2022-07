Ajout à l’aire de jeu extérieure de l’école Notre-Dame-de-L’Assomption

Saint-Georges-de-Windsor — Quelques jours à peine avant la fin des classes, les élèves de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption à Saint-Georges-de-Windsor, ont pu bénéficier d’un tout nouveau carré de sable installé dans l’aire de jeu de la cour extérieure.

Faisant face à une demande récurrente de la part des élèves, la direction de l’établissement d’enseignement analysait la possibilité d’un achat et/ou la construction éventuelle d’un carré de sable pour les jeunes depuis un certain temps déjà, mais les coûts élevés d’un tel projet avaient tôt fait de ralentir quelque peu les démarches.

« Depuis quelque temps déjà nous avions des demandes de faire l’ajout d’un carré de sable, cela peut paraître anodin, mais comme nous n’en avions pas, les enfants étaient tentés de vouloir aller jouer sur le terrain de balle situé juste à côté, ce qui n’était évidemment pas souhaitable pour la qualité de la surface de jeu. Nous avons donc entrepris un processus dans le but d’en installer un et lorsque les autorités municipales ont été mises au courant de cela, ils ont immédiatement décidé de s’impliquer et de s’investir avec nous, en nous offrant leur aide afin de mettre le projet à exécution. La municipalité a notamment fourni la machinerie pour creuser, travailler le terrain, transporter le sable, en plus de nous offrir gratuitement celui-ci. Grâce à l’aide de la municipalité, nous avons un carré de sable d’une dimension totale de 15 pieds sur 20 pieds, avec une facture réduite de près de 75 %, voilà une économie importante qui nous permettra d’investir dans d’autres domaines, comme pour de nouveaux équipements pour l’éducation physique notamment. Finalement, les dépenses encourues se situèrent au niveau de la finition des travaux, ainsi que l’achat des roches et billots de bois formant le périmètre. », mentionne M. Frédérick Audet, directeur de l’école.

« Les jeunes semblaient tellement apprécier le sable du terrain de balle, que nous leur avons offert. », ajoute à la blague, le maire de Saint-Georges-de-Windsor, M. René Perreault.

En fait, ce dernier précisa que le sable se trouvant sur le terrain de balle n’était pas adéquat pour la pratique de ce sport, car des gens soulevaient parfois des problématiques de blessures au niveau des chevilles.

« Nous avons donc entrepris de changer complètement le type de sable sur la surface du terrain et par la suite de le transporter du côté de l’aire de jeu de l’école, une récupération qui saura assurément plaire aux enfants de la communauté. », de conclure fièrement M. Perreault.