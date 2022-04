Le CJE lance le Trio étudiant Desjardins pour l’emploi dans les Sources

Val-des-Sources - Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) des comptés de Richmond et Drummond–Bois-Francs, appuyé de ses principaux partenaires, la Caisse Desjardins des Sources, la SADC des Sources et la ville de Val-des-Sources, procédait le 1er avril dernier au lancement officiel du programme estival 2022 du Trio étudiant Desjardins pour l’emploi dans la région des Sources.

La directrice adjointe du CJE, Mlle Jade Lescault, souligna d’entrée de jeu, la grande importance que revêt un tel programme auprès des jeunes. « En raison du contexte du marché du travail actuel, les jeunes sont parfois propulsés dans le monde du travail sans formation et préparation adéquate.

Le Trio étudiant Desjardins se veut un outil de préparation et d’accompagnement qui permet aux jeunes de vivre une première expérience positive en emploi ». De ce fait le programme présente encore une fois cette année, diverses options aux étudiants utilisateurs.

Premièrement un service appelé Apprenti-Stage permettra aux jeunes de 14 à 16 ans souhaitant décrocher une première expérience de travail de faire un stage d’une durée de 80 heures auprès d’un organisme de sa municipalité et pour lequel l’étudiant recevra une bourse de 600 $.

Des visites et de la formation préparatoire seront aussi offertes aux candidats qui se seront préalablement inscrits en ligne à l’adresse cjerichmond.qc.ca. Il est important de mentionner que les organismes souhaitant accueillir des étudiants doivent s’inscrire avant la mi-mai.

« La crise sanitaire a accéléré la transformation du marché du travail, mentionne M. Éric Lafrenière, directeur général de la Caisse des Sources. Dans le cadre du Trio étudiant Desjardins pour l’emploi, tout est mis en place pour que cette main-d’œuvre soit adaptée aux besoins de demain et qu’on puisse développer ses compétences. »

Les étudiants qui souhaitent obtenir un emploi d’été pourront, après avoir pris rendez-vous avec l’organisme via téléphone (819-879-7667), en personne ou sur la page Facebook du CJE, bénéficier d’un service de personnalisation de CV et de préparation à l’entrevue, tout cela dans le but de bonifier leur candidature étudiante auprès d’employeurs potentiels, assujettis à des subventions salariales.

« Pour une 27e année consécutive, nous sommes très heureux de permettre aux employeurs de recevoir une subvention salariale et ainsi permettre à nos jeunes de travailler dans leur milieu » explique M. Daniel Pitre de la SADC des Sources. »

Le gala du Mérite étudiant de fin de saison viendra clore encore une fois de belle façon le programme. Des bourses de 100 $, ainsi que de nombreux prix de présences seront remis parmi les étudiants ayant occupé un emploi d’été. Il s’agira également d’un moment propice pour souligner l’implication des employeurs PRO-JEUNES.

Le Trio étudiant Desjardins pour l’emploi est rendu possible grâce à l’implication de partenaires engagés : Desjardins, la SADC des Sources, Val-des-Sources, Danville, Ham-Sud, Saint-Adrien, Saint-Camille, Saint-Georges-de-Windsor et Wotton. Depuis 1996, le projet a aidé 2255 étudiants à se trouver un emploi.