Balado historique sur l’inventeur du Ski-doo

Valcourt – Le musée de l’Ingéniosité J. Armand Bombardier lance son tout nouveau podcast de quatre épisodes : Joseph-Armand Bombardier, au-delà de l’inventeur.

En plongeant au cœur d’un Québec rural du 20e siècle, l’auditeur pourra connaître l’histoire de J. Armand Bombardier en explorant sa vie, ses inventions, leurs exportations à l’international et l’impact qu’il y a eu sur sa communauté.

« À l’approche du 50e anniversaire du Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier en 2021, nous voulions rendre hommage à Joseph-Armand Bombardier et le faire connaître à un plus large auditoire. Notre équipe voulait utiliser une façon originale de présenter des informations intéressantes peu connues sur sa vie, mais qui sont difficilement exploitables dans un cadre d’expositions, car il s’agit pour la plupart du temps de documents textuels. Des balados-documentaires sur Jack Kerouac, Robert Charlebois et Paul Desrochers (père du projet hydroélectrique de la Baie-James) ont été nos influences de départ », raconte Élise Tessier, coordonnatrice aux communications à la Fondation J. Armand Bombardier

De cette façon, les instigateurs du balado voulaient être en mesure de rejoindre les jeunes. « Nous voulions présenter des informations sur la vie de Joseph-Armand Bombardier et nous aimions l’idée de la baladodiffusion pour plusieurs raisons, dont le fait qu’elle diversifiait nos moyens de diffusion de contenu et qu’elle pourrait rejoindre un public plus jeune », précise Mme Tessier.

Toutefois, le Musée avait très peu de connaissances sur la création de balados. « Nous avons donc travaillé en partenariat avec l’Université de Sherbrooke pour la création d’une analyse des pratiques de promotion et de mise en valeur des archives. Le balado est ressorti comme médium intéressant pour notre projet de mettre en valeur des archives historiques sur Joseph-Armand Bombardier », souligne la porte-parole.

Au moment de débuter les démarches, il y avait seulement un ou deux musées au Québec qui avait produit un balado historique.

« On aimait l’idée aussi qu’un balado soit en quelque sorte intemporel et qu’on pourrait s’en servir pour d’autres projets ou encore pour la formation historique de nos employés », mentionne Mme Tessier.

Le Musée a travaillé étroitement avec la firme Magnéto pour la production du balado.