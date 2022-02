68 nouvelles places en CPE dans les Sources

Val-des-Sources — Le 11 février dernier, le député de Richmond, M. André Bachand a procédé à l’annonce, au nom du ministre de la Famille Mathieu Lacombe, l’octroi de 68 nouvelles places en garderies subventionnées dans la MRC des Sources.

Ainsi, les places ayant été attribuées au CPE-BC La Sourcière seront réparties en deux endroits, alors que 63 places seront créées à Val-des-Sources, avec l’ajout d’une toute nouvelle installation qui sera érigé sur un terrain boisé offert par la municipalité, lequel est voisin de l’école primaire La Tourelle.

Les cinq autres places restantes seront ajoutées aux 24 déjà existantes à l’installation Agrigarde, située au 394 de la rue Monseigneur L’Heureux à Wotton et qui est un endroit exclusivement réservé aux bambins de moins de 18 mois. Dans la foulée du Grand chantier pour les familles, cette annonce survient trois mois seulement après le lancement de l’appel de projets en continu. Il s’agit donc d’une première pour le gouvernement d’octroyer autant de places et ce, dans un délai aussi court. Voilà certes qui illustre une volonté de vouloir répondre aux besoins des familles de la région.

« Cet appel de projets est le plus ambitieux depuis la création du réseau et, pour la première fois, le gouvernement du Québec s’est engagé à ce que chaque enfant puisse avoir une place d’ici mars 2025 et que celles-ci soient accessibles le plus rapidement possible. À partir d’aujourd’hui, l’ensemble des familles du Québec aura accès à toutes les informations concernant le développement de nouveaux projets de services de garde éducatifs à l’enfance sur leur territoire. En effet, désormais le ministère de la Famille rendra public un tableau de l’ensemble des projets de places subventionnées en cours de développement au Québec. Il sera notamment possible d’y voir à quelle date les places prévoient être disponibles aux familles. », faisait notamment état le communiqué dont émanait la nouvelle.

Le maire de Val-des-Sources M. Hugues Grimard ne cachait pas sa joie devant une telle nouvelle « Nous sommes très heureux de l’annonce de la construction prochaine d’une garderie qui offrira 63 nouvelles places.

Ce projet d’envergure est important pour le développement de Val-des-Sources. Cette nouvelle est un lien direct avec nos efforts pour attirer les jeunes familles à Val-des-Sources. L’emplacement, à proximité de l’école primaire La Tourelle, a été choisi afin d’offrir une plus grande accessibilité aux familles ».

Pour sa part, M. André Bachand insista sur l’importance de supporter les familles de la région avec ce type de service à la communauté

« Je suis vraiment content de constater que le plan d’action mis en place par mon collègue pour compléter notre réseau des services de garde éducatifs à l’enfance est une réussite. Dans les derniers mois, j’ai rencontré plusieurs parents qui m’ont fait part de leur difficulté de trouver une place dans la MRC des Sources, et je sais que c’est le cas pour plusieurs autres de mes collègues partout au Québec. Cette annonce démontre ainsi qu’en mettant tous les efforts nécessaires, on va enfin réussir à faire en sorte que chaque enfant puisse se développer dans des services de garde éducatifs à l’enfance de qualité ».