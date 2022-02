André Bachand annonce 160 places en garderie dans le Val-St-François

Val-Saint-François – Dans la foulée de l’annonce du Grand chantier pour les familles, et toujours dans l’objectif de compléter le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance le plus rapidement possible, le député de Richmond, André Bachand, au nom du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a annoncé l’octroi de 160 places en garderie dans la MRC du Val-Saint-François.

126 des nouvelles places ont été attribuées au Centre de la petite enfance Magimo qui procédera à l’ajout de deux installations de 63 places, dont 15 places pour les enfants de moins de 18 mois, une première sur un terrain de 60 000 pieds carrés offert par la Municipalité de Racine et une deuxième sur le territoire de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

« Nous sommes heureux de pouvoir répondre aux besoins des nombreuses familles de notre liste d’attente. Toutes les semaines, des parents désespérés communiquent avec nous pour des places. Nous pourrons leur donner de l’espoir », souligne Louise Véronneau, directrice générale du Centre de la petite enfance Magimo.

À Saint-François-Xavier aussi, la Municipalité a trouvé un terrain pour le CPE Magimo et elle est actuellement à développer un partenariat avec l’organisme pour faciliter l’implantation de l’installation sur le territoire.

« Un centre de la petite enfance juste à côté de notre parc des Pionniers que nous sommes à réaménager et à quelques pas de l’école primaire, c’est un message clair aux familles que c’est à Saint-François-Xavier-de-Brompton qu’il faut s’installer », mentionne Adam Rousseau, maire Saint-François-Xavier-de-Brompton

Les 34 autres places ont été attribuées au Centre de la petite enfance Sel et Poivre de Windsor afin de lui permettre de réaliser un projet d’augmentation de la capacité de son installation. Des 34 places supplémentaires, 10 seront réservées aux enfants de moins de 18 mois. Ainsi, au terme de la réalisation du projet, Sel et Poivre pourra offrir jusqu’à 75 places subventionnées.

Selon le député Bachand, Cette annonce survient trois mois après le lancement de l’appel de projets en continu. C’est la première fois que le gouvernement octroie autant de places aussi rapidement.

« Dans les derniers mois, j’ai rencontré plusieurs parents qui m’ont fait part de leur difficulté de trouver une place dans le Val-Saint-François et je sais que c’est le cas pour plusieurs autres de mes collègues partout au Québec. Cette annonce démontre ainsi qu’en mettant tous les efforts nécessaires, on va enfin réussir à faire en sorte que chaque enfant puisse se développer dans des services de garde éducatifs à l’enfance de qualité », soutient André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale.