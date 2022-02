17,5 M$ pour la réfection de la route 257 : un élan important pour la région des Sources

MRC des Sources — Après des décennies d’attente, voilà que l’important et épineux dossier de la reconstruction de la route 257, reliant notamment les municipalités de Ham-Sud et Saint-Adrien, est maintenant réglé.

C’est en effet ce que sont venus présenter M. François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, de même que le député de Richmond, M. André Bachand, lors d’une conférence de presse tenue en mode virtuelle vendredi dernier. M. Bonnardel annonça donc un investissement gouvernemental de l’ordre de 17,5 millions de dollars pour la réfection complète d’un important tronçon de 12 km de la route 257 entre les deux municipalités.

Il faut ajouter à ce montant une somme de 250 000 dollars qui est payée par les communautés pour la conception du projet. Cette annonce marque un jour très spécial, voire émotif, pour les gens de la région de même que pour les nombreux intervenants ayant œuvré au dossier depuis près de 60 ans.

Réunis de manière virtuelle, lors de cette conférence de presse, le préfet de la MRC des Sources M. Hugues Grimard ainsi que les maires Serge Bernier (Ham-Sud) et Pierre Therrien (Saint-Adrien) soulignèrent tour à tour l’impact plus que favorable qu’aura cette route au niveau de la sécurité citoyenne en facilitant l’accès aux services d’urgence, de même que sur l’attractivité et sur le domaine récréotouristique de la MRC avec la présence du Mont-Ham.

« […] C’est un grand jour pour la municipalité, un grand jour pour la MRC des Sources et pour moi », de notamment mentionner M. Therrien, qui soulignait avoir toujours eu comme objectif, au cours de ses 37 ans de vie politique, de parvenir à un tel résultat.

Avec plus de 70 000 visiteurs annuellement, le Mont-Ham est devenu une destination prisée des amateurs de plein air au fil des ans. Il va sans dire que la suite de son développement passait inévitablement par la réfection de cette route, afin de la rendre carrossable.

M. Hugues Grimard a tenu à remercier le gouvernement du Québec lors de son allocution, pour sa compréhension du fait qu’il s’avérait impensable pour deux petites municipalités totalisant 770 habitants, de recueillir plus de 17 millions afin de mener à terme un projet de cette envergure.

Pour le député André Bachand, il s’agit d’un moment unique et vraiment très spécial où il est enfin possible de dire « Dossier réglé ! ». Ce dernier se disait particulièrement fier de l’implication de son gouvernement dans le développement et la sécurité de la région.

« La sécurité des usagers de la route 257 entre Ham-Sud et Saint-Adrien est primordiale pour notre gouvernement. C’est pourquoi je suis très heureux de cet appui qui permettra le début de ces travaux attendus par le milieu. Je continuerai à suivre les prochaines étapes de ce projet avec beaucoup d’attention. »

Le député se disait ravi de l’annonce d’autant plus que ce dernier ajouta qu’il était hors de l’ordinaire de pouvoir bénéficier d’un investissement total dans ce type de projet. « Je suis très heureux que l’on ait pu régler ce dossier, qui aidera de manière concrète à l’unicité, tout en respectant l’essence même de notre région. » conclut fièrement, M. Bachand.

« Notre gouvernement est fier de la réalisation de cet engagement important pour la municipalité de Ham-Sud. Nous savons que la reconstruction de ce tronçon de la route 257 est essentielle pour la vitalité économique de l’Estrie. Le Parc régional du Mont-Ham est un atout récréotouristique important et les travaux auront des répercussions positives pour les résidents du secteur ainsi que pour les touristes qui visitent notre région. », de mentionner pour sa part le ministre Bonnardel.

Mentionnons en terminant que les travaux sont prévus débuter ce printemps pour être finalisés à l’automne de cette année.