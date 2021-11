La MRC du Val-Saint-François partenaire dans le projet de l‘UdeS

Val-Saint-François (GA) – L’Université de Sherbrooke a mis en place un complexe intégré de recherche unique en Amérique du Nord permettant de réaliser des recherches de calibre mondial en gestion et en qualité de l’eau. Et la MRC Val-Saint-François est partenaire dans le projet.

Le Complexe de recherche multiéchelle en hydrologie, hydraulique et environnement permet à de nombreux projets de recherche de prendre forme pour trouver des solutions qui seront applicables dans les bassins versants et les rivières.

Ce projet, d’une valeur totale de 2,8 millions $, a pu voir le jour grâce à plusieurs partenaires, dont le gouvernement du Canada via le Fonds d’investissement stratégique pour les établissements postsecondaires, le gouvernement du Québec, l’Université de Sherbrooke, la Fondation de l’UdeS ainsi que plusieurs donateurs privés et partenaires municipaux : MRC de Memphrémagog, MRC Brome-Missisquoi, MRC du Granit, MRC du Val-Saint-François et la Ville de Granby.

D’une façon concrète, la MRC du Val-Saint-François a injecté, en 2017, 5000 $ dans le projet.

« Avec les données récoltées, nous contribuerons à améliorer la qualité de l’eau au Québec et ailleurs, grâce à de meilleures pratiques de gestion de l’eau et des percées en traitement des eaux. La recherche qui y sera effectuée permettra aussi une meilleure prévision des inondations et une meilleure compréhension du transport des contaminants, ce qui entraînera en plus une économie importante des coûts reliée à la réduction de ces problématiques », assure le doyen de la faculté de génie, le professeur Jean Proulx.

Un bassin versant et une rivière

Ce Complexe de recherche dont la durée de vie est estimée à 30 ans combine les avantages des recherches en laboratoire et de celles effectuées directement sur le terrain : le travail y est effectué dans des conditions entièrement contrôlées, tout en s’approchant significativement de la réalité du terrain. Il est plus spécifiquement composé d’un bassin versant incluant un lac expérimental, d’une rivière expérimentale et d’équipements scientifiques de pointe en chimie analytique ainsi qu’en traitement des eaux notamment.

Un tel projet interdisciplinaire permet la collaboration d’experts en génie civil, en chimie et en géomatique appliquée et va plus loin en ouvrant la porte au développement de projets de recherche avec des partenaires industriels, municipaux et gouvernementaux, et ce, aux échelles nationale et internationale.