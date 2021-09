Une nouvelle microbrasserie ouvrira ses portes à Richmond vendredi

Richmond– Une nouvelle microbrasserie s’apprête à voir le jour à Richmond, le 1er octobre prochain. Investie d’un désir de s’enraciner dans la communauté, L’Ardoise, coopérative brassicole proposera des bières artisanales de qualité tout en encourageant les partenariats locaux, les échanges et les relations d’affaires avec différents acteurs communautaires de la région.

Le projet est le fruit d’une amitié de longue date entre Éric Cardinal, artiste visuel, François Forcier, coordonnateur de projets issu du domaine communautaire, et Dominic Guay, gestionnaire de commerce de détail. Tous trois possèdent également une riche expérience en affaires et en entreprenariat et partagent une même passion pour la création et la dégustation de bières d’exception. Implantée dans la région depuis plusieurs années, cette équipe complémentaire travaille depuis maintenant deux ans à la mise en place de cette microbrasserie qui ouvrira enfin ses portes à la clientèle la semaine prochaine.

De par son nom évocateur, L’Ardoise, coopérative brassicole épouse les particularités du Val-St-François. Sur les linogravures illustrant les bières à venir, crées par Éric Cardinal, on reconnait notamment le Pont Mackenzie. Le lien identitaire avec son territoire et les gens qui l’habitent est au cœur des valeurs que la coopérative désire mettre de l’avant. D’ailleurs, pour les trois administrateurs qui souhaitent que leur microbrasserie devienne un incontournable de la région, s’installer sur la rue Principale et ainsi participer à la revitalisation du centre-ville de Richmond s’avérait impératif. C’est au 445, rue Principale, à l’angle de la rue Adam, que L’Ardoise, coopérative brassicole s’est établie. L’endroit a été ardemment rénové et reconfiguré de manière à offrir une ambiance chaleureuse et familiale, propice à la découverte et à la détente.

À l’ouverture, le menu proposera trois bières brassées par L’Ardoise, auxquelles s’ajouteront une sélection de six bières de collaborateurs majoritairement estriens, coups de cœur de l’équipe : les microbrasseries La Confrérie Artisans Brasseurs, Moulin 7, Dunham et Les Grands Bois. Un menu léger viendra soutenir l’offre de bières. En tenant compte des mesures de distanciation en vigueur, la microbrasserie pourra accueillir une trentaine de clients à l’intérieur en plus de proposer 25 places sur sa terrasse verdoyante.

Les pourboires récoltés lors du premier weekend seront versés à un OBNL local. À moyen terme, la coopérative souhaite développer de nouvelles bières pour lesquelles une part des profits iront à des organismes locaux ciblés, une approche qui encourage la créativité tout en favorisant l’ancrage dans la communauté.