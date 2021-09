Un espace de coworking ouvre à Richmond

Richmond - Un espace de travail collaboratif pour professionnels et créatifs a ouvert ses portes au Couvent de Richmond la semaine dernière. Un espace en aire ouverte et plusieurs bureaux fermés sont disponibles pour les membres. Des rénovations et aménagements ont été faits dans les locaux et bureaux privés pour offrir un espace agréable, zen et convivial avec tout le matériel nécessaire pour avoir une expérience productive : meubles, imprimante, espace lunch, une machine à café, espace repos...

« Nous avons créé ce projet pour favoriser les rencontres entre travailleurs autonomes. Plusieurs personnes nous ont soulignés avoir envie de changer d’air pour travailler, s’éloigner des distractions de la maison. Ce n’est pas toujours évident de mélanger maison, famille et travail! », mentionne Alexandre Forget, co-fondateur de Coworking Richmond.

Des mesures sont prises pour assurer la sécurité des travailleurs. Les espaces de travail dans l’aire ouverte sont à deux mètres de distance. Il y a aussi des bureaux privés.

Un petit mot sur le concept

Les espaces de coworking sont en plein essor partout dans le monde. Ce concept, créé en 2005 à San Francisco, permet à un groupe de travailleurs autonomes, créatifs et entrepreneurs en tout genre de se rassembler dans un lieu commun pour partager des ressources et échanger. Un bureau où chacun a son espace pour travailler sur ses propres projets tout en étant entouré par une communauté de gens ayant des besoins et défis similaires. L’espace de travail collaboratif devient un endroit où développer son réseau de contacts, apprendre avec la communauté, recevoir des conseils... Bref, un milieu de vie enrichissant et bénéfique pour tous !

« On pense que cet espace au Couvent aura un effet positif sur la région ! Suite à la pandémie, plusieurs employés sont devenus des travailleurs à distance. C’est une nouvelle réalité. » , souligne Mélissa.

« Avec le Café du Couvent au premier étage qui ouvrira à nouveau ses portes bientôt, le Centre d’art au deuxième et le Coworking au troisième, en plus de tous les artistes qui y ont leur studio de création, le Couvent devient de plus en plus vivant. Il y a une belle synergie dans le bâtiment, de beaux projets sont en développement et on est vraiment contents de participer à cet effort collectif pour améliorer la région! », ajoute Alexandre, en conclusion.