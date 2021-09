Un nouvel immeuble de huit logements entièrement adaptés à Richmond

Richmond (SFT) - Han-Logement inaugure un nouvel immeuble de huit logements entièrement adaptés afin de répondre aux besoins des personnes ayant un handicap physique ou intellectuel.

Situé au 80, rue Craig à Richmond, un nouveau logement entièrement dédié à accueillir une clientèle présentant un handicap physique ou intellectuel a été inauguré le 14 septembre dernier. L’organisme Han-Logement en est à son 16e immeuble du genre, celui-ci ayant été réalisé en partenariat avec les fonds immobiliers de solidarité FTQ. Les locataires sont déjà installés depuis l’automne 2020, au plein cœur de la ville de Richmond. Ce projet représentant un investissement de 1,5 M$ n’aurait pas été possible sans le partenariat entre Han-Logement, Fonds immobilier de solidarité FTQ, Desjardins Entreprises, la Ville de Richmond ainsi qu’une dizaine de donateurs locaux impliqués dans leur communauté.

« À l’aube de notre vingtième anniversaire d’existence, ce projet porte à 105 le nombre de logements adaptés construits par Han-Logement. Mais c’est avant tout 105 vies changées et embellies pour elles et leur famille et c’est l’objectif que l’on vise : faire une différence! Nous changeons des vies un logement à la fois. » - M. Paul Champagne, directeur général.

« Je suis très fier de la participation de nos généreux donateurs rendant possible cette aventure qui permet à 8 familles de se loger dans un foyer adapté à leurs besoins. Cette initiative de Han-Logement contribue à garder dans notre communauté, des citoyennes et citoyens qui autrement seraient sans doute allés vivre ailleurs. Souhaitons que ce projet s’inscrive dans une lignée d’autres logements conçus et réalisés par Han-Logement ici à Richmond. » - M. Bertrand Ménard, maire de Richmond.

« Notre partenariat avec Han-Logement a débuté en 2017. Ensemble, nous visons à réaliser 500 unités adaptées dans une quarantaine de villes au Québec. Nous sommes fiers de propulser le développement de ce type de projet avec un modèle d’affaires unique et rentable qui réunit des acteurs financiers, municipaux et des donateurs. En desservant les besoins d’une clientèle aux besoins bien spécifiques, nous avons un réel impact dans la société et c’est ce qui nous rend d’autant plus fiers. » - M. Martin Raymond, vice-président aux investissements, Fonds immobilier de solidarité FTQ.

Pour en savoir plus sur ce qu’est Han-Logement et avoir des détails sur leurs 16 immeubles dans les environs de Magog, Sherbrooke et Richmond : https://hanlogement.org