Le marché aux puces de Windsor a fermé ses portes

Windsor (SFT) —C’est une bien malheureuse nouvelle que les commerçants qui louaient des espaces dans le local du marché aux puces de Windsor ont reçu mardi dernier. Le marché aux puces fermera et ils doivent libérer les locaux avant le 21 septembre prochain.

Vendredi le 3 septembre passé, une pancarte à louer a été installée près de la rue Saint-Georges. Les commerçants, inquiets, vont donc demander à la gérante si c’est pour le local du marché aux puces qu’on a mis cette annonce. La gérante leur aurait alors répondu que non, que c’était une ancienne annonce. Pourtant, elle n’était pas en place les jours d’avant.

Le dimanche 5 septembre, on demandait à certains commerçants de payer le mois en avance, comme ils payaient généralement à la semaine, sous peine de se faire évincer des lieux. Les commerçants obtempèrent et paient le loyer jusqu’à la fin du mois, voulant protéger leur gagne-pain.

Le mardi 7 septembre, tous les commerçants reçoivent une annonce par message texte, leur annonçant la fermeture imminente des lieux et leur demandant de libérer le local avant le 21 septembre prochain. Les commerçants ont tôt fait de demander s’il était pour le moins possible de faire une dernière vente de liquidation au cours de la fin de semaine du 11 et 12 septembre, ce qu’on leur a refusé. On leur aurait, non seulement refusé ce service, même s’ils ont payé leur dû en avance, mais la date à laquelle ils devaient être sortis a aussi été devancée au dimanche 12 septembre.

Le propriétaire aurait dit vouloir rembourser le loyer payé en avance seulement lorsque les locaux seraient vidés, mais malheureusement, nous sommes allés dimanche matin rencontrer les commerçants afin de voir comment se déroulerait les évènements et puis… rien. Le propriétaire ne s’est jamais présenté et refuserait de rembourser le loyer à ses locataires.

Que faire dans une telle situation ? De nombreuses injustices ont été citées par les commerçants, mais faute de pouvoir vérifier et par absence de réponse de la part du propriétaire, nous ne pouvons trop nous avancer.

Cela dit, ces commerçants aimant la compagnie l’un de l’autre et ayant un besoin urgent d’un local d’une grandeur d’environ 2000 pieds carrés, ils auront besoin de votre aide. Si vous entendez parler d’un tel local dans les environs de Windsor, ne serait-ce que pour une vente de liquidation d’inventaire, faites-le nous savoir. Pour le reste, nous resterons au fait des déroulements de la suite des choses, comme l’histoire ne fait probablement que commencer. À suivre.