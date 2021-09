La résidence Saint-Philippe ferme sans préavis raisonnable

Windsor (SFT) —C’est avec tristesse que nous apprenons via une proche aidante d’une résidente que la résidence Saint-Philippe, située sur la rue Ambroise-Dearden à Windsor fermera ses portes le 8 octobre prochain. Du 9 septembre au 8 octobre, le délai semble plutôt court, non ? Une réunion entre certains représentants du CIUSSS et les proches aidants aura lieu aujourd’hui, 9 septembre, à 15h. Le problème avec cette réunion, c’est que les résidents, encore sous le choc de l’annonce matinale, n’auront pas le droit de s’y présenter. De plus, un appel qu’on nous décrit comme ayant été assez brutal a été effectué par la personne responsable d’annoncer la nouvelle aux proches aidants, ce qui semble rajouter de l’insulte à l’injure. Pourquoi ?

Le propriétaire de la résidence, monsieur Therrien, n’en est malheureusement pas à son premier litige du genre, ayant dû fermer une résidence similaire en 2017 à Sherbrooke. Ce qui circule comme information, c’est que monsieur Therrien ne paierait pas ses fournisseurs, faisant ainsi en sorte que les résidents ne mangent pas adéquatement, les obligeant parfois à faire une épicerie supplémentaire, ce qui ne serait normalement pas nécessaire dans un tel établissement. Il est dit que le manque de subventions gouvernementales est la raison de cette situation chaotique, perdurant depuis plusieurs mois déjà. Nous tenterons de faire le point dans les prochains jours, vu l’urgence de la situation, mais tenions à vous informer des faits le plus rapidement possible. La commission des plaintes, plus précisément Marguerite Blais, est en analyse du dossier. À suivre.