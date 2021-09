Lancement de l’initiative Partenaire d’accueil des nouveaux citoyens du Val-Saint-François

Windsor (SFT) — Depuis déjà quelques années, la MRC du Val-Saint-François accueille un nombre croissant de nouveaux résidents sur son territoire. Les agentes du Réseau d’accueil estrien et de Place aux jeunes unissent leurs efforts afin de faire en sorte que les nouveaux venus se sentent comme chez eux, et ce, rapidement. Ayant pour but d’offrir un service d’accueil incomparable et de les inviter aux activités de réseautage et de découverte de la région, ces agentes superhéroïnes ont créé un formulaire d’inscription permettant à la fois de répertorier et de connaître mieux les nouveaux citoyens et de déterminer leur admissibilité à la nouvelle carte privilège. Nous mettrons le lien vers le formulaire au bas du texte.

Une carte privilège ? De quoi en retourne-t-il ? On parle ici d’une carte qui se déplie et qui renferme une foule de rabais dans divers commerces de la région du Val-Saint-François, permettant ainsi aux nouveaux arrivants de découvrir les trésors de la région. Les organismes partenaires, les élus municipaux et les nouveaux citoyens inscrits ont été invités à célébrer cette initiative le 2 septembre au Parc historique de la Poudrière de Windsor. Il sera possible de s’inscrire pour obtenir la carte (si, bien évidemment, on répond aux critères de sélection) jusqu’au mois de mars 2022. Il sera ensuite possible d’utiliser les rabais offerts jusqu’en décembre 2022. Si cette initiative fait boule de neige, elle sera alors assurément répétée. 34 partenaires ont répondu à l’appel, en offrant la possibilité aux gens nouvellement établis dans la région de profiter de ces rabais. 34, c’est un excellent début ! On y retrouve une belle diversité d’offres tant que niveau des services que des organismes ou des boutiques. Un grand merci aux organismes tels que Place aux jeunes, qui font briller les fleurons de nos régions en les offrant en bouquets à nos précieux arrivants.



Pour en savoir plus sur les activités à venir, suivez la page Facebook de Place aux jeunes Val-Saint-François et rejoignez le groupe Accueil des Nouveaux citoyens du Val-Saint-François.

Lien pour le formulaire : https://bit.ly/3jfiZXa