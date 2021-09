La Place de la Traversée inaugurée à Val-des-Sources

Val-des-Sources(RL) - Une parcelle de terrain, située au 195 la rue Jeffrey, soit aux abords même du puits minier, était pour le moins très courue samedi dernier à Val-des-Sources. En effet c’est que la municipalité avait convié la population à l’inauguration officielle de la toute nouvelle Place de la Traversée. L’espace public conçu de manière circulaire pourra désormais accueillir visiteurs et petits marchés locaux tout au long de l’année. Les infrastructures, munies de conteneurs peints aux différentes couleurs du logo de la ville et spécialement adaptés en kiosques de ventes, permettront un confort et une certaine pérennité pour les utilisateurs.

Le parc dispose également d’espaces libres forts intéressants en son centre, permettant ainsi de recevoir bon nombre de visiteurs, lors d’évènements ponctuels ou encore lors des marchés publics. Des chaises Adirondack et des balancelles seront mises à la disposition des gens désireux de s’y assoir et contempler paisiblement la vue magnifique sur le puits minier. Des aménagements sur le dessus de certains conteneurs font également foi de postes d’observation hors du commun. Ce projet rassembleur et axé sur l’histoire est évalué à plus de 400 000 $. Ce dernier, réalisé en partenariat avec le gouvernement du Québec et la MRC des Sources, se veut une première phase dans la création et le développement du quartier Jeffrey. Il est à noter que les infrastructures furent érigées en quelques semaines à peine grâce à l’implication soutenue et remarquable de la part des employés de la ville, ainsi que plusieurs entreprises du milieu.

Le maire de Val-des-Sources, M. Hugues Grimard mentionnait que si le choix Place de la Traversée, s’associe évidemment très bien à l’événement du Slack Fest qui se déroule à cet endroit et où le record du monde de la plus longue distance traversée sur slackline a été établi, la signification de l’appellation dépasse largement ce cadre.

« Le nom Place de la Traversée est très symbolique et important nous, car il rappelle en quelques sortes la multitude de défis que nous avons dus traversée en tant que communauté depuis une quinzaine d’années. Qu’il s’agisse par exemple du volet économique ou bien du dossier de changement de nom de la municipalité, nos concitoyens ont fait preuve de beaucoup de résilience et c’est ce que l’on veut mettre en évidence. C’est un nom qui met aussi en valeur toute l’évolution que l’on a connue et le fait que nous sommes maintenant rendus ailleurs. En aucun temps nous n’avons voulu renier notre passé et notre histoire, car ce n’est pas une cicatrice pour notre territoire. Nous espérons maintenant que les gens s’approprieront cet endroit, car nous en sommes très fiers. ».

Les autorités de la ville de Val-des-Sources ont travaillé à cette réalisation d’envergure en collaboration avec la firme montréalaise spécialisée en créations d’espaces collectifs, La Pépinière. « Nous sommes très heureux de voir le tout prendre forme aujourd’hui. Bien que les délais fussent très restreints, nous avons pu bénéficier d’une collaboration incroyable de la part de la municipalité et des membres de sa direction. La disposition, le style intimiste et l’esthétique industrielle que l’on retrouve ici sont les résultats concrets des trois ateliers rencontres (Focus Group), que nous avons tenus auprès de la population. Nous étions tous d’accord qu’il était impératif de concevoir le tout avec les citoyens de Val-des-Sources. » De mentionner Jérôme Glad, cofondateur et directeur général de l’entreprise.

Le maire Hugues Grimard souligna à maintes reprises au cours de son allocution que ce nouvel espace public est le résultat d’un excellent travail d’équipe, une force qui ne démarque pas seulement la municipalité, mais bien l’ensemble la MRC des Sources, selon ses dires.