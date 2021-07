L’Général voit le jour dans les anciens locaux du P’tit Marché de Saint-Georges-de-Windsor

Saint-Georges-de-Windsor(RL) — La population du petit village de Saint-Georges-de-Windsor peut maintenant compter sur la réouverture d’un point de service alimentaire et de consommation, alors que le dépanneur spécialisé L’Général a ouvert ses portes le 12 mai dernier, dans les anciens locaux du P’tit Marché situé au 427 du chemin Brouillard. Confrontée à la fermeture de l’endroit en décembre 2020, la clientèle des lieux accueille plus que favorablement la relance du dépanneur, qui offre une gamme de produits aussi renouvelée que diversifiée.

Administré par Lucie et Denis, un couple d’entrepreneurs de Wotton très bien connu dans la région, le dépanneur L’Général offre à sa clientèle une variété impressionnante de bières de microbrasseries, provenant non seulement des environs, mais également d’un peu partout en province. « Bien que nous offrons entre autres des produits que l’on peut retrouver dans un dépanneur conventionnel, tel que croustilles, liqueurs, pain, lait, œuf, charcuterie, fromage, viandes, sandwichs préparés et quelques conserves, le concept de notre commerce se veut davantage comme étant un point de vente de produits du terroir local, avec un accent marqué pour la découverte. En effet, nous offrons à nos clients la possibilité de voyager à travers la province au travers d’une gamme de plus de 225 sortes de bières de microbrasseries, en plus des marques dites plus commerciales disponibles en magasin.

La population pourra aussi découvrir un décor revampé avec notamment des étagères en métal, donnant un look, disons un peu plus industriel, de nouvelles couleurs et un tout nouvel aménagement intérieur. », confia la jeune femme d’affaires.

« Je pense que l’on peut dire que nous avons autant ce qu’il faut pour accompagner la population au quotidien, que pour quiconque voudrait s’improviser une fête ou un barbecue entre amis. », ajouta pour sa part son conjoint Denis. Il est à noter que d’autres produits locaux pourraient être ajoutés aux articles du dépanneur et des pourparlers sont en cours afin de devenir possiblement un point de vente de maïs sucré, en plus de concevoir des sandwichs directement sur place.

C’est donc avec fierté que le couple ainsi que leurs trois employées actuelles convient la population de partout en région à l’ouverture officielle du dépanneur spécialisé L’Général, qui se fera le vendredi 16 juillet prochain à compter de 18 h. Le tout débutera avec une période de dégustations de bières, fromages, charcuteries et grillades, suivis à 20 h d’une soirée tout en musique où plaisir et bonne humeur seront une fois de plus de pairs pour l’occasion.