Studios no114, une caverne d’Ali Baba en plein cœur de la MRC des Sources

Val-des-Sources (SFT&RB) — Depuis le 5 juin dernier, une toute nouvelle boutique a fait son apparition à Val-des-Sources. Situé au 273-A Boulevard Saint-Luc, Studios No114, est né de la mise en commun des passions d’un trio des plus dynamiques.

Roxanne Benfeito, Mickel Evans et David Farrell, propriétaires et amis, souhaitent vous faire vivre une expérience de magasinage hors du commun en vous proposant vêtements, accessoires et objets décoratifs revalorisés, ainsi que de superbes produits d’artisans et artisanes de la région. De plus, la boutique studio peut se transformer en studio de photographie et vous pouvez en tout temps communiquer avec Roxanne afin de planifier la séance photo de vos rêves. Ainsi, tout en renouvelant votre garde-robe et votre décor, il est possible de planifier et de réserver une séance photo personnalisée. Roxanne et Mickel, complices dans la création, sont également disponibles pour des séances de relooking et services-conseils.

Issu du domaine de la mode, Mickel, est un maitre dans l’art de faire exploser votre personnalité à travers vos vêtements. Il souhaite vous donner accès à des trouvailles de toutes les gammes et de tous les prix afin que vous soyez en mesure d’explorer et de vous amuser.

Travailleuse sociale de formation, Roxanne pratique la photographie depuis plusieurs années. À travers le portrait, elle combine son amour de la psychologie humaine et de l’art de capter l’essence de chaque personne. Roxanne se spécialise dans le portrait (seul, famille, couple et amis), le lifestyle et le boudoir. Elle souhaite vous offrir des portraits hors du commun et à votre couleur. David (Far-Ouest), de son côté, riche d’une quinzaine d’années dans la construction, manie le bois et vous fabrique des pièces uniques et durables qui sauront agrémenter vos plus chouettes décors.

Les trois associés ont donc joint leurs forces pour vous offrir un commerce qui met de l’avant l’achat local et la revalorisation de produits, le tout dans une ambiance festive et éclatée. L’équipe vous attend du mercredi au samedi à la boutique Studio et ils se feront un plaisir de répondre à vos questions ou toutes autres informations par téléphone 819-740-3567, par courriel studiosno114@gmail.com et également sur leur page Facebook Studios_no114.