Inclusion de deux MRC à la région de l’Estrie : la MRC du Val-Saint-François prend position

Richmond – Dans le cadre de sa séance régulière du conseil tenue le 16 juin, la MRC du Val- Saint-François a pris position à l’égard de l’inclusion imminente des MRC de Brome-Missisquoi et de la Haute- Yamaska à la région administrative de l’Estrie : Elle s’est positionnée en faveur d’une inclusion des deux MRC Montérégiennes à la région administrative de l’Estrie, mais contre le processus de changement de dénomination de la région pour Cantons-de-l’Est.

En effet, le conseil a adopté une résolution à la majorité concernant le projet d’inclusion des deux nouvelles MRC, qui est un engagement du député François Bonnardel connu depuis un bon moment déjà. Le conseil de la MRC du Val-Saint-François estime toutefois que le changement de dénomination de la région administrative est une question qui devrait être traitée de façon indépendante de la question de l’inclusion des deux nouvelles MRC à la région administrative.

« Le conseil de la MRC du Val-Saint-François s’est clairement positionné contre la façon dont s’opère actuellement le processus de changement de nom de la région administrative de l’Estrie, qui s’appuie essentiellement sur une étude qui recommande le changement de nom de la région et sur une résolution adoptée par la Table des MRC » affirme le préfet de la MRC, Luc Cayer. « À notre avis, il n’y a pas urgence d’agir et surtout, une démarche de cette importance devrait avant tout reposer sur une volonté forte et démocratique du milieu. Alors pourquoi ne pas consulter l’ensemble des municipalités de l’Estrie, incluant ses citoyens, avant de procéder au changement de nom de toute une région ? », questionne-t-il. « Du côté de notre MRC, le conseil ne se reconnait pas dans la proposition de la nouvelle dénomination Cantons-de-l’Est, mais au final, ce choix devrait appartenir à la population », tranche-t-il en terminant.