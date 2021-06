Windsor dévoile sa nouvelle image de marque : Ville de Windsor, l’accueillante

Voir la galerie de photos

Windsor (SFT) —C’est aujourd’hui, jeudi le 3 juin 2021, qu’a eu lieu une conférence de presse tout en douceur, à l’image de la ville de Windsor qui fait peau neuve cette année. L’ancienne image de la ville avait en effet fait son temps et il semblait pertinent de la renouveler, comme une tempête de nouveaux arrivants a mis le vent en poupe dans l’économie locale. Le changement était donc bienvenu, tel un accueil à la nouveauté. Les citoyens de la municipalité ont non seulement eu un droit de parole quant au choix du slogan, mais ont aussi été consultés en rapport à ce que représentait la ville de Windsor pour eux. Ce qui est ressorti des sondages se résume comme suit ; Petite ville paisible et sécuritaire où l’on retrouve de nombreux services, son emplacement géographique est idéal et le coût de la vie y est abordable.

C’est pourquoi les couleurs vert menthe, corail et émeraude ont été sélectionnées afin de bien ressentir le message. Le vert menthe est très tendre, tout en douceur, tandis que le corail est invitant, chaleureux et fort. L’émeraude est une couleur accent qui met l’emphase sur la nature entourant cette ville prolifique. C’est d’ailleurs au site historique de la Poudrière de Windsor qu’a eu lieu la conférence, un matin pluvieux, qui donnait une belle ambiance duveteuse autour de la nouvelle image. L’ajout du cœur est une petite touche bien personnelle, en rappelle au bien-être de faire partie de la belle communauté de Windsor. Tel un tatouage sur le cœur, les gens qui s’établissent un jour à Windsor risquent fort de les y finir, ce qui en dit long sur la qualité de vie de la région. Merci à tous les représentants de la ville de Windsor qui ont été présents pour l’évènement et aux autres médias qui pourront assurément transmettre la bonne nouvelle à leur manière. Que le plaisir d’habiter à Windsor soit aussi profond que la couleur émeraude choisie comme accent par la firme marketing Morin.