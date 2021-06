La Renaud, votre nouvelle bière estivale

Windsor (SFT) —C’est avec passion et fierté que Patrick, Jacques et Antoine de VOTRE dépanneur Voisin Renaud nous ont parlé de la toute nouvelle bière, spécialement créée pour leur commerce par la confrérie Artisans Brasseurs de Windsor, La Renaud. Quand on parle d’encourager les achats locaux, cette bière en est un bel exemple. Le dessin, qui représente la façade du dépanneur Renaud a été réalisé par un artiste local de talent, Fred Dubois, de la boutique de tatouage Dubwood Tattoo. L’image fut ensuite vectorisée afin de pouvoir se faire imprimer sur les canettes d’aluminium qui contiendront l’élixir à saveur d’été. C’est en février passé que le choix s’est arrêté sur une recette dite sour IPA.

De la sour IPA, ça mange quoi en hiver, nous demanderez-vous ? Avec un indice IBU de 35, on parle ici d’un degré d’amertume assez doux, mais assez élevé pour qu’on parle d’une Indian Pale Ale (généralement reconnue pour son amertume entre 60 et 100 IBU). Un petit goût de pamplemousse et de mangue pourra donc aller activer vos papilles gustatives cet été, après un bon 6 semaines de fermentation en cuve.

Psssst ! À partir de cette fin de semaine, vous pourrez d’ailleurs réserver une place sur la terrasse des Artisans Brasseurs de Windsor. Elle sera ouverte au public en respectant les règles sanitaires, bien entendu, de midi à 19 h, les samedis et dimanches. Des food trucks seront aussi sur place pour vous remplir la panse.

Êtes-vous prêts ? À go, on achète local !

Pour réserver votre place sur la terrasse, c’est par ici; https://widgets.libroreserve.com/booking/24025d03c965c5a/QC016217116294/seat