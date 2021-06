Avis de travaux sur le chemin Thomas à Melbourne

Melbourne – La Municipalité du Canton de Melbourne tient à informer sa population que les travaux de réfection d’une partie du chemin Thomas incluant le remplacement de deux ponceaux sont prévus depuis le 31 mai jusqu’au 25 juin 2021.

Les travaux seront réalisés du lundi au jeudi entre 7 h et 18 h et le vendredi de 7 h à midi. La municipalité rappelle aux résidents et aux usagers de la route de faire preuve de prudence et de patience pendant la durée de ces travaux.

Afin de respecter les consignes de Santé publique et de réduire le risque de transmission communautaire de la COVID-19, nous demandons aux citoyens de se tenir loin des travailleurs sur le chantier.

Les travaux seront effectués par l’entrepreneur La Sablière de Warwick ltée sous la surveillance de la Direction de l’ingénierie et infrastructure de la FQM.

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez communiquer avec la Municipalité du Canton de Melbourne au numéro (819) 826-3555.