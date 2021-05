Le Service aux entreprises de l’Estrie dévoile sa nouvelle image

Sherbrooke —Le SAE Estrie est fier après plusieurs mois de travail de dévoiler ses nouvelles couleurs. Une image de marque forte, colorée, dynamique et professionnelle à son image, connectée aux besoins de formation de la région, au cœur de l’offre de formations. Une organisation dynamique qui regorge d’experts qui contribue au développement des compétences de la main-d’œuvre estrienne. Au service des entreprises de la région, le SAE Estrie fait la démonstration que développer ses compétences c’est payant, en Estrie. Autant pour le travailleur qui veut poursuivre son cheminement professionnel que pour l’entrepreneur qui gagnera en croissance à avoir des ressources humaines qualifiées.

« Les besoins de formations sont bien présents dans la région et c’est pourquoi nous travaillons de concert avec les entreprises à développer une variété de services qui répondra aux besoins de la région » Jean-Michel Dupont, directeur régional, SAE Estrie.

Son site internet est désormais en ligne : www.sae-estrie.gouv.qc.ca. L’utilisateur a accès à l’offre complète de formations et peut s’inscrire directement en ligne par un processus simple et efficace. Vous pouvez également suivre les nombreuses offres de formations de l’organisme via sa page Facebook qui est très active (https://www.facebook.com/serviceauxentreprisesestrie).