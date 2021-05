Une passion-béton !

Saint-Denis-de-Brompton (MF) - Vous aimez les accessoires à la fois déco et pratiques ou vous cherchez une idée de cadeau originale ? La toute nouvelle boutique &pür, qui a vu le jour en mars, propose des accessoires de béton uniques faits main. Nancy Breton, 44 ans, connait l’art de réconcilier le savoir-faire artisanal et l’esthétisme moderne. Coup d’œil sur sa production originale qui sort des sentiers battus !

Épurés et minimalistes, au goût du jour, ses objets sont synonymes de design contemporain, de simplicité des formes et de fluidité. Un peu naturel quand on connait son parcours. Nancy est artiste et designer graphique de formation. « J’ai d’abord créé des pièces — des cache-pots en fait — pour moi, raconte-t-elle. J’étais lasse des éternels pots en terre cuite ! Je me suis laissé inspirer par mon foyer en faux fini de béton. C’est un matériau solide, résistant et raffiné à la fois. Il offre un fini parfait et très passe-partout. Aussi, il laisse la vedette aux plantes ou à la chandelle, aux bijoux, etc. »

Nancy propose une vaste gamme d’accessoires : ensemble de chandelles parfumées, porte-savons, boîte à bijoux, porte-crayons, plateau, porte-cartes professionnels, etc. « De nouveaux moules s’en viennent pour élargir mes sujets, tels un porte-brosse à dents et des pots à fleurs, précise-t-elle. Je tente de créer des duos et des trios d’accessoires et ainsi pouvoir les vendre à des tarifs très accessibles. L’idée est de fabriquer différents articles qui s’accompagnent les uns les autres. Et pour ce qui est de mes fournisseurs, j’achète québécois. »

Coulé dans le béton…

Est-ce un matériau difficile à travailler ? « Le béton c’est de la poudre hautement volatile, explique Mme Breton. Pour me protéger, je porte un masque et des gants. C’est tout un processus : je brasse, je coule, et il faut compter 24 heures de séchage. Plusieurs pièces exigent un scellant tandis que pour d’autres, les bols pour l’eau ou le porte-savon par exemple, je dois utiliser de l’époxy alimentaire. Bref, plusieurs étapes sont nécessaires. Je réalise le tout avec bonheur tant je suis passionnée ! »

La pépinière de Saint-Denis a décidé de distribuer ses produits. « Et en ce moment, je suis présente dans quatre pépinières, se réjouit-elle. Jusqu’à présent, mes produits sont appréciés de tous. À l’automne, je vais regarder du côté des fleuristes ou les boutiques de cadeaux. Depuis le début de la pandémie, les plantes connaissent un nouvel engouement ! Et mes pots sont parfaits, car le béton, ça respire ! Ce que les plantes apprécient au plus haut point. »

La meilleure des chances à cette nouvelle entrepreneure ! Que peut-on lui souhaiter ? « Que les gens aiment mon produit autant que je l’aime ! », conclut-elle. Allez voir sa boutique en ligne, ça vaut le détour…

