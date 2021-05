Un café-boutique unique !

Saint-François-Xavier-de-Brompton (MF) - Vous rêvez d’une pause gourmande dans une ambiance intimiste et fort sympa ? Le 2 mars dernier, le café-boutique Fabulé a ouvert ses portes. Ce n’est pas la pandémie qui a freiné Virginie Fortin, 40 ans, pour créer pareil lieu de découvertes et de rassemblement ! La jeune entrepreneure illustre parfaitement l’attachement aux régions, à ses cultures et à ses produits. Entretien…

Au tournant de la quarantaine, Virginie a décidé de réaliser son rêve : « Mon père était chef cuisinier et j’ai aussi travaillé en restauration. Depuis 15 ans, je caressais le projet de me lancer. J’ai attendu que mes enfants soient plus autonomes et voilà ! C’était le temps. Les préparatifs ont exigé beaucoup de travail. Le lieu se trouve dans l’ancien dépanneur avec station-service. Les gens sont agréablement surpris de la transformation ! »

Cafés de choix, viennoiseries, gaufres, paninis, smoked meat, bols de granola, etc., son menu est varié et concocté à partir de plusieurs produits locaux. Et la moitié de la superficie est consacrée à un espace boutique : œuvres en bois, tricot, peintures, savons et photographies sont exposés. « Les artisans culinaires sont aussi mis de l’avant, précise Mme Fortin. C’est une belle vitrine pour ces créateurs ! Avec la pandémie, ils manquent de visibilité et de points de vente. Actuellement, les produits de 28 artisans sont exposés et je veux augmenter ce nombre à 50 ! Ce n’est pas rien pour une première année. Et en créant des partenariats avec plusieurs entreprises estriennes, je réponds à un besoin. »

Au cœur de la vie

Souvent, dans les petits patelins, c’est ce genre d’endroit qui fait la différence avec un village fantôme ! Ça en devient le cœur. « Le but est d’offrir un lieu de rendez-vous pour les gens de la région davantage que pour les touristes, poursuit Virginie. Tous sont très contents d’avoir un café au village puisqu’il n’y en avait aucun à des kilomètres à la ronde ! Pour l’instant, bien que l’on puisse recevoir quelques personnes sur place, le prêt-à-emporter a la cote. Et je développe tout le volet prêt-à-manger, d’ailleurs mon menu d’été est en préparation. Il y en a pour tous les goûts. Ma clientèle va des ados aux 90 ans, c’est fantastique ! »

Cette entrepreneure dynamique et fière de sa région laisse son empreinte locale avec brio ! Mère de trois enfants et déjà grand-mère, elle connait l’art de rythmer le quotidien. Tout ce qu’elle imagine devient réalité ! « Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve une réalité », écrivait Antoine De Saint-Exupéry. Ce n’est pas tombé dans l’oreille d’une sourde…

