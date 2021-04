Encan (par internet)

Encan en ligne pour M. Fred Frost incluant le contenu de la maison et de l’atelier. Seront vendus une belle sélection d’outils pour le bois et d’outils électriques incluant : armoire à 20 tiroirs Craftsman; banc de scie 10’’; machine à jointer 6’’; raboteuse 12.5’’ Craftsman; perceuse à colonne Diltec HD; scie à chaîne Stihl MS180c; laveuse à pression Briggs & Stratton 2900PSI; remorque à benne 2’ X 4’; meuble fait sur mesure; lit simple électrique Rotec; 2 beaux fauteuils inclinables; petits électroménagers -comme neufs-; vaisselle et plus encore!

Les mises sont ouvertes depuis le 5 avril et se terminent le 11 avril à partir de midi.

Visitez notre site Web pour voir le catalogue complet avec photos. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.

