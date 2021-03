Un service internet haute vitesse de Cooptel dans la MRC des Sources

Val-des-Sources (RL) —Le 19 mars dernier, nous apprenions qu’une entente de service avait été conclue entre les sept municipalités de la MRC des Sources et la coopérative de télécommunication estrienne Cooptel. L’entente vise principalement le déploiement d’internet haute vitesse par fibre optique sur l’ensemble territoire afin de répondre adéquatement aux réalités économiques, sociales et géographiques de la région des Sources. En ratifiant cette entente, les élus de la MRC se sont donné les moyens de pouvoir compter sur un réseau internet haute vitesse performant, résilient et pérenne.

« Nous avons décidé d’affirmer notre autonomie locale et de saisir l’occasion que nous présentait Cooptel. L’accès à internet haute vitesse est un service de proximité pour nos citoyens et c’est la responsabilité des municipalités de faire tout en leur pouvoir pour offrir des infrastructures de qualité à leurs citoyens aujourd’hui, mais aussi pour les générations futures », soulignait M. Hugues Grimard, préfet de la MRC et maire de Val-des-Sources.

« Nous sommes excessivement fiers de déployer la fibre optique à la maison dans la MRC des Sources. La fibre coopérative s’étend, et ce, pour notre plus grand bonheur. Nous sommes assurés que les citoyens apprécieront notre service d’excellence à prix coopératif », affirme Marie-Ève Rocheleau, directrice générale de Cooptel. Cette dernière confirma également au journal que l’ensemble des services de téléphonie filaire et de la télévision seront aussi disponibles aux clients désireux de se les procurer. D’ici un peu moins de deux ans, l’ensemble des citoyens sur le territoire de la MRC devraient avoir accès à un service internet haute vitesse par fibre. Ainsi, les municipalités de Wotton, Saint-Camille et Saint-Georges-de-Windsor devraient être les premières à recevoir le service et ce, aussitôt qu’avant la fin de l’automne 2021, alors que Danville, Ham-Sud, Saint-Adrien et Val-des-Sources suivront graduellement au cours des mois 18 à 19 prochains mois.

« Pour les maires de la MRC, le plus important est d’offrir un service de qualité à tous les citoyens et pas juste aux citoyens “payants” pour un fournisseur », déclare Hugues Grimard. « Nous avons aussi plusieurs entreprises agricoles sur notre territoire et nous voulons leur permettre de faire croître leur entreprise en intégrant l’automatisation. Cooptel a très bien compris nos demandes et nous avons obtenu une entente à l’image des aspirations que nous avons pour notre région ». Mme Rocheleau conclut pour sa part en ajoutant que « Ce sont ces partenariats qui font en sorte qu’en tant que coopérative nous redonnons à nos membres depuis plus de 75 ans. Le développement de la fibre optique à la maison est notre mission et le partenariat avec les municipalités de la MRC est un projet très motivant à réaliser pour nous. »