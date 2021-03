G-conomi$e Windsor, une alternative économique en alimentation

Windsor(RL)- Fraîchement installé dans les anciens locaux du restaurant Le Bonheur d’Italie depuis le 11 janvier dernier, le nouveau commerce de détails alimentaires G-conomi$e de Windsor, propose une alternative d’achats économiques à sa clientèle. Munis d’une gamme de plusieurs centaines de produits en inventaire, les propriétaires des lieux, messieurs Phillip Borduas et Marc St-Jean, désirent présenter une offre des plus diversifiées et au meilleur prix possible.

« Étant moi-même résident de Windsor, je jonglais depuis un certain temps déjà avec l’idée de lancer un commerce économique comprenant des produits alimentaires et d’épiceries, le tout afin d’ajouter un volet permettant de donner une nouvelle perspective de choix aux consommateurs de la région. Comme on le sait, le coût de la vie augmente sans cesse et il était important pour moi de trouver une formule qui allait savoir donner un peu de répit financier à la clientèle. » De confier M. Philip Borduas. C’est donc après quelques discussions et une association officialisée avec M. St-Jean que le projet prit finalement forme au centre commercial du secteur Greenlay. « Marc possédait déjà le commerce G-conomi$e situé sur la rue King Est à Sherbrooke et après quelques suggestions de noms pour notre petit marché, nous avons finalement opté d’un commun accord pour reprendre l’identité connue à Sherbrooke en y ajoutant toutefois le nom de Windsor, afin de bien différencier les deux entités spécifiques. », a-t-il poursuivi.

Le commerce windsorois situé au 5 des Sources, propose entre autres articles, du pain frais du jour, du fromage frais, de la crème glacée, des pâtisseries, café, aliments surgelés et autres produits de toutes sortes. « Nous tentons d’encourager les producteurs locaux le plus possible en nous approvisionnant auprès de ceux-ci pour une grande quantité de notre marchandise. Nous incorporerons prochainement des produits sans gluten et d’autres classés Bio en plus d’ajouter des récoltes maraichères d’un producteur de Val-Joli au cours de l’été. Il est important de mentionner que nos produits et installations sont régis et assujettis aux normes du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). » Ajouta le copropriétaire. Monsieur Borduas se dit ravi de l’accueil reçu de la part des consommateurs jusqu’à présent et il fonde beaucoup d’espoir en l’avenir de la succursale. Ce dernier confia également vouloir miser sur le maintien d’une ambiance conviviale à l’intérieur des murs du magasin, afin que ce petit marché devienne un point de rassemblement pour la population où il fait bon se rendre pour échanger dans le sourire et la bonne humeur, tout en réalisant des économies substantielles sur ses achats d’épicerie.

G-conomi$e de Windsor emploie actuellement une personne à temps complet et deux autres à temps partiel. Les heures d’ouverture sont du lundi au mercredi de 9 h à 17 h 30, les jeudis et vendredis de 9 h à 19 h, le samedi de 9 h à 17 h et le dimanche de 10 h à 17 h.