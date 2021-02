L’événement Mordus de l’hiver passe en mode numérique!

Valcourt – Le samedi 6 février prochain, le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier tiendra l’événement Mordus de l’hiver en mode 100 % numérique. Grâce à un événement Facebook spécialement conçu pour l’occasion, les amateurs d’histoires sur le célèbre inventeur Joseph-Armand Bombardier et ses véhicules se verront proposer trois produits développés sur mesure pour eux.

L’enjeu était de taille. Comment organiser un événement qui attire plus de 2 000 visiteurs au cœur d’un confinement général? Le mode virtuel était l’option à prioriser! Toute l’équipe du Musée s’est donc retroussé les manches afin de développer du contenu numérique à présenter à sa fidèle clientèle de passionnés de véhicules antiques Bombardier.

Les festivités débuteront dès 13 h sur la page de l’événement Facebook avec la diffusion de l’entrevue du responsable des collections du Musée, Raphaël Bourgeois, en pleine discussion avec Jany Rochon, l’un des plus grands collectionneurs de véhicules Bombardier au Québec, voire au Canada. Grâce à cette visite chez lui, découvrez, entre autres, comment sa passion a débuté, combien de véhicules comprennent sa collection et le lieu le plus éloigné où il est allé chercher un véhicule.

À 14 h, c’est une capsule vidéo du responsable des collections et du conservateur qui sera mise en ligne. Dans celle-ci, les deux experts répondront aux meilleures questions posées par les collectionneurs sur Joseph-Armand Bombardier et ses véhicules. Découvrez, entre autres, ce qu’est un Mark 1, quel modèle de véhicule ils considèrent comme étant le plus et le moins sécuritaire ou encore en quelle année le moteur Rotax® a été introduit dans les motoneiges Ski-Doo®.

L’après-midi se clôturera avec la diffusion d’un jeu-questionnaire à 15 h, développé spécialement afin de souligner les 50 ans du Musée! Est-ce que quelqu’un saura répondre sans aucune erreur à ces 24 questions? Seuls les plus grands connaisseurs peuvent y prétendre. Le jeu est divisé en quatre types de questions : la vie de Joseph-Armand Bombardier et son entreprise, ses véhicules industriels, la motoneige Ski-Doo® et bien sûr l’histoire du Musée.

Selon Carol Pauzé, la directrice du Musée : « S’il était impossible de tenir une grande fête comme à l’habitude, il était impensable pour nous de ne pas proposer des activités pour souligner cet événement qui fait partie de nos traditions. C’était d’autant plus important pour nous cette année, alors que nous célébrons les 50 ans du Musée! ».

Même si l’événement ne comprend aucune parade, tours d’autoneiges ou spectacles attirant les foules comme à l’habitude, avec cette édition numérique, l’équipe du Musée démontre qu’elle est une fière successeure de l’héritage de monsieur Bombardier en faisant preuve d’ingéniosité!