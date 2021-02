20 nouveaux logements sociaux pour St-Denis-de-Brompton

Val-des-Sources — André Bachand, député de Richmond, est fier de souligner la conclusion d’une entente concernant l’Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) entre la Société d’habitation du Québec (SHQ) et la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), ce qui permettra un investissement de 2 026 041$ pour appuyer la réalisation rapide d’un projet à Saint-Denis-de-Brompton, pour un total de 20 unités.

Ces nouveaux logements sociaux viendront répondre à un besoin important en matière d’habitation dans la région. Ce projet vise une clientèle de personnes aînées qui offrira un milieu de vie adapté à leurs besoins.

Aussi, le gouvernement du Québec s’engage à financer le supplément au loyer de certains projets prévus à l’Entente, et ce, pendant 20 ans. Grâce à cette aide, les locataires admissibles débourseront seulement 25 % de leurs revenus pour se loger. Le coût total de ces investissements est estimé à 131,5 millions de dollars.

Rappelons que le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l’honorable Ahmed Hussen, le leader du gouvernement à la Chambre des communes, l’honorable Pablo Rodriguez, l’honorable Jean-Yves Duclos, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, ainsi que la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, ont fait l’annonce, aujourd’hui même, de la construction rapide de près de 1500 unités de logement dans 14 régions du Québec.

« L’habitation est une priorité pour notre gouvernement et nous le démontrons une fois de plus par la conclusion, avec le gouvernement fédéral, d’une entente concernant l’ICRL. Grâce à cette collaboration, ces nouvelles unités seront construites, rapidement, pour répondre aux besoins de nos régions. À la suite des deux derniers budgets, notons que notre gouvernement a également consenti plus de 410 M$ pour permettre d’accélérer le rythme de livraison des projets d’habitation financés par l’entremise d’AccèsLogis, et ce, au bénéfice de tous les Québécois. » - Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation

« Actuellement, il y a une demande importante en matière de logements dans notre région. Je suis très heureux que l’accord survenu entre le Canada et le Québec nous permettent de construire rapidement 20 nouvelles unités de logement. Grâce à cet investissement, nous pourrons mieux répondre aux besoins de nos concitoyens qui ont des besoins particuliers en habitation. » - André Bachand, député de Richmond