Val-Des-Sources : Les nouvelles enseignes font leur apparition

Val-Des-Sources (RL) — Depuis vendredi dernier les enseignes et pancartes de la nouvelle appellation de Val-Des-Sources ont commencé à faire leurs apparitions un peu partout dans la municipalité, dont notamment aux abords des routes 249 et 255, ainsi que sur le mur extérieur de l’hôtel de ville. Il s’agissait bien entendu d’une première étape alors que plusieurs bâtiments municipaux restent à faire, de même que les différents parcs et espaces récréatifs de la ville. Sans officialiser de délais précis, les autorités de Val-Des-Sources indiquent toutefois que l’installation de l’ensemble des nouvelles enseignes devrait avoir été complétée d’ici quelques semaines à peine.

La conception de celles-ci fut réalisée par Enseignes A.Gagnon de Danville, entreprise même qui avait procédé à la réalisation des précédentes pancartes. À noter que le mandat de changement de lettrage des véhicules et camions municipaux a quant à eux confié à Lettrage Fuel Media de Val-Des-Sources. Rappelons que la totalité des frais reliés à ces changements d’identifications est puisée à même le budget préalablement établi et annoncé de 100 000 $. Parmi les prochaines actions en ce sens, il y aura la mise à jour auprès des différents partenaires municipaux, ainsi qu’une mise à jour également nécessaire au niveau du contenu du site internet de la ville de même que le remplacement graduel de la papeterie et des divers objets promotionnels.